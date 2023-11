Encuentro Ciudadano con Personas Cuidadoras organizado por Gobierno Regional

El encargado de abrir la jornada fue el propio jefe regional, quien aprovechó la instancia para dar cuenta de todo el trabajo realizado en un año que estuvo marcado por el tema de la Discapacidad y la Inclusión Social.

En particular, el Gobernador Regional habló del soñado centro de rehabilitación de la Teletón que se construirá en la Región de O´Higgins, instituto que está próximo a ser adjudicado, así como de otras iniciativas financiadas también por el Gobierno Regional, como por ejemplo, atenciones domiciliarias o teleatenciones, programas especiales de Fosis y Sercotec para apoyar el emprendimiento y, algo muy aplaudido, como lo es la creación de la línea del 8% Comunitario (FNDR) para financiar proyectos vinculados al mundo de la discapacidad.

Luego de escuchar muchos testimonios, Pablo Silva Amaya aseguró que “nos quedamos con la sensación de que estamos al debe, de que hay que trabajar más con las cuidadoras y los cuidadores, ya que son quienes llevan una mayor carga y la sufren más, ya que están a cargo de personas que están postradas, por tanto, su carga laboral, social y emocional es muy grande y, es por eso, que nos hemos comprometido a seguir trabajando con ellos”.

Asimismo, la primera autoridad de la región explicó que “este es un primer encuentro para escucharlas y escucharlos y así poder seguir trabajando con ellos. Conocimos a personas muy generosas, pero que sufren mucho, por tanto, vamos a pedirle a todos los municipios poder hacer un trabajo en conjunto, para tratar de ayudar o aminorar esta gran carga de trabajo que tienen”.

“Estas cuidadoras y estos cuidadores son los que se han sacrificado, han entregado su vida y se han postergado por el amor de las personas que ellos cuidan, en algunos casos, sus hijos, madres o esposos. Si uno busca amor, lo encuentra en ellos”, sintetizó el Gobernador Regional.

Destacar que este primer encuentro ciudadano contó la participación de asistentes de diferentes puntos de la región y que dentro de los temas que pudieron tratar, se habló de la falta de empatía, de corresponsabilidad, emprendimiento, trabajo y autonomía económica, entre otras materias que despertaron gran interés.

Gema Vega, presidenta de la agrupación Juan Carlos Saldías de San Vicente de Tagua Tagua y quien también preside el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Senadis en O´Higgins, destacó que “ha sido maravilloso y me encanta que se estén preocupando de las cuidadoras y, como es nuestro Gobernador Regional, el tema de la Inclusión la veo aquí reflejada totalmente. Ha sido una actividad que nos ha permitido a muchas personas darnos cuenta de que estamos siendo visibilizadas”.

Por su parte, Karina Cornejo, quien se dedica por completo al cuidado de su hijo menor, resaltó que “al escuchar a las demás personas hablar, a algunas emocionarse, me ayudó a darme cuenta que no solamente debemos ver con tristeza todo lo que hacemos, ya que es muy importante lo que nosotros hacemos, ya que ser cuidadora no es cualquier cosa. De aquí nos vamos más empoderadas y nos damos cuenta de que estamos cuidando una vida, lo que es importante, así como que también debemos preocuparnos por nosotros, sabiendo que si estamos bien, a las personas que estamos cuidando las vamos a cuidar bien”.