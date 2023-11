Diputado Eduardo Cornejo exigió al Gobierno reaccionar ante crisis nacional de seguridad pública: “Chile ya no resiste más”

Con preocupación reaccionó el diputado por el distrito 16 Eduardo Cornejo ante el creciente aumento de hechos de violencia ocurridos en la región de O’Higgins y en el país, en donde y solo en los últimos días, se generaron un secuestro en Rancagua y un ataque con granada a una carabinera en Santiago.

Por lo anterior, el diputado Cornejo llamó al gobierno a reaccionar ante el aumento de la delincuencia, y llamó al ejecutivo a entregar señales claras.

“Los hechos de violencia aumentan cada día más. Hay una situación de descontrol e inseguridad en sus niveles más altos y todo esto pareciera no importarle ni al ejecutivo ni a la ministra del interior. Pedimos acciones concretas para frenar este caos que hoy impera en el país”, explicó el parlamentario.

El diputado del distrito 16 recordó que “en mi gestión legislativa he presentado un total de 75 proyectos de ley y entre ellos, la agenda de seguridad pública, la cual entrega más facultades y recursos a Carabineros, PDI y Gendarmería, además de propuestas antisecuestros y ley marco contra la narco delincuencia en Chile”.

El representante de la región de O’Higgins añadió que “todas estas propuestas son hoy más que necesarias. Por ejemplo, el número de homicidios en Chile han aumentado en los últimos años, asimismo la violencia de estos, el sicariato, los secuestros y otros crímenes asociados a formas y maneras que antes no veíamos en el país, y a pesar de todo esto y de que todo los chilenos y chilenas lo estamos viendo y sufriendo; el gobierno, el presidente y la ministra del interior, al parecer tienen otras prioridades. No puede ser que esto ocurra, no es normal. Las señales y las acciones para frenar esto deben llegar ahora, antes de que sea demasiado tarde”.

Cornejo entregó otro dato contundente. “En la discusión de presupuesto rechazamos los recursos para el Ministerio del Interior; por la sencilla razón de que no ha existido ninguna reacción del Gobierno ante los últimos hechos de delincuencia, no hay señales, no hay propuestas, no hay un proyecto, no hay una muestra de preocupación, ni llamado a un acuerdo nacional, ni nada. Esto nos parece inaceptable. Y queremos ser categóricos; estamos sufriendo la incapacidad de este gobierno para enfrentar la delincuencia”.

El parlamentario advirtió. “Hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde, antes de que los secuestros, ataques con granadas y otros elementos sean normales, antes de que cada día veamos sicariatos, antes de que Chile se convierta en un país, en donde prime la ley del más fuerte”.

Por último, Cornejo pidió fortalecer las policías. “Debemos entregar más y mejores elementos a nuestras policías. Apoyarlos con señales contundentes. Dar más herramientas de investigación, de inteligencia, también ponernos de acuerdo en un marco regulatorio, en fin, son muchas las posibles acciones, el gobierno debe entender que si se trata de seguridad, todos nos cuadraremos para dar esta lucha. Y hoy los chilenos y chilenas necesitan de un gobierno que sepa y sobre todo, quiera pelear contra la delincuencia”.