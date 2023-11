Gobernador Regional evalúa presentar querella contra de quienes resulten responsables por secuestro de empresario

A raíz de que este es un hecho de connotación pública, del que no se tienen registro en la Región de O´Higgins, que el jefe regional realizó un enérgico llamado exigiendo que se aplique todo el rigor de la Ley a quienes estuvieron detrás de este delito sumamente grave.

Por lo mismo, y buscando la condena de los autores, es que en su calidad de primera autoridad de la región está estudiando presentar una querella en contra de quienes resulten responsables del secuestro de este empresario rancagüino.

Al respecto, el Gobernador Regional detalló que "le he pedido a mi equipo que estudie la posibilidad de una querella en contra de los delincuentes involucrados en este hecho (...) no podemos permitir que este tipo de hechos o similares sigan sucediendo en la Región de O'Higgins, por lo tanto, esperamos que se pueda aplicar mano dura y, para ello, vamos a estar dispuestos a colaborar para que no se vuelvan a repetir este tipo de delitos".

"Tenemos que trabajar por la Seguridad de la Región de O'Higgins, y es en eso en lo que hemos estado trabajando en este último tiempo, pero ahora lo haremos con mayor fuerza y firmeza", agregó Pablo Silva Amaya.

Por otra parte, el jefe regional destacó una vez más labor investigativa de la Fiscalía Regional y Carabineros, lo que permitió que este empresario se encuentre nuevamente rodeado de su familia, que fue el objetivo que se trazó desde un principio.

En esta misma línea, Pablo Silva Amaya reiteró su apoyo y el del Gobierno Regional para seguir fortaleciendo la labor de ambas policías en la Región de O´Higgins.

"Ojalá no se vuelvan a repetir este tipo de hechos. Por ello, es que vamos a colocar una mayor inversión en lo que es Seguridad Pública y nos ponemos a disposición para colaborar para que no se vuelvan a repetir este tipo de delitos en la región", sentenció.