Ante crisis de SLEP: Alcalde Silva Pérez solicita al gobierno frenar proceso de desmunicipalización de la educación pública

La delegación de autoridades llegó a la sede del Ejecutivo acompañada por los diputados Jorge Alessandri y Eduardo Cornejo, quienes coincidieron en la crisis que se encuentra sumida la enseñanza pública tras la puesta en marcha de la ley 21040 (2018), con lo cual se inició el traspaso paulatino de establecimientos municipales a los SLEP.

“Entregamos un oficio al Presidente Boric solicitando que detenga la implementación de los SLEP y que trabajemos con aquellas comunas donde ya se implementó este sistema, porque tienen una serie de deficiencias. No tenemos recursos. Los SLEP no tienen recursos para mejorar los establecimientos educacionales. Tenemos colegios y liceos que se llueven; no sabemos si se implementó o no, o bien, cómo está trabajándose la estrategia psicosocial para enfrentar el bullying y la violencia también al interior y fuera de los colegios”, declaró el Alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez.

De igual modo el jefe comunal dijo que es necesario entregar una pronta respuesta a la comunidad respecto a las falencias de arrastre que debió enfrentar cuando asumió su administración, recordando que el municipio colchagüino “ha realizado una serie de gestiones ante el Mineduc para poder cancelar la deuda de 20.000 millones de pesos que por deuda previsional se adeuda a funcionarios que no han podido jubilar. Hace dos años estamos intentando con el Ministerio de Educación saber la cantidad, la cuantía y cómo pagar. Tenemos recursos disponibles, pero aún no podemos avanzar. Así que eso es lo que le venimos a pedir al Estado, al Gobierno para que trabajemos en serio el tema de la enseñanza, que hoy día nos tiene sumidos en una crisis en la educación pública, con muchos alumnos sin poder asistir a clases”.

En la misiva entregada en La Moneda, los alcaldes plantearon la necesidad de realizar auditorías a los Servicios Locales de Educación (SLEP) que están operando en el país.

“Es fundamental realizar una auditoría a los SLEP, porque nos consta que a nivel nacional ninguno de ellos ha funcionado de manera adecuada, por lo que le estamos pidiendo al Presidente Boric mediante esta carta, que ingrese un proyecto de ley para paralizar el traspaso de la educación desde los municipios a los SLEP que se comenzarán a implementar a partir del 1 de enero”, dijo el presidente de la AMUCh, Gustavo Alessandri.

De igual forma el diputado Eduardo Cornejo, reiteró que el sistema está en crisis y como tal el Gobierno a través del Ministerio de Educación debe frenar la instalación de los SLEP a nivel nacional; y legislativamente promover los cambios estructurales que permitan la gestión administrativa, jurídica y financiera de los Servicios Locales de Educación.