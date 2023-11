Profesionales y TENS departamento salud de Palmilla realizan capacitación

La encargada del Sub programa ITS- VIH, matrona Cecilia Garfias, encabezó esta importante capacitación, que se enmarca dentro del Programa de VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) impulsado por el Departamento de Salud Palmilla. El objetivo principal de la jornada fue fortalecer las capacidades de los TENS y profesionales clínicos en la detección temprana del VIH, promoviendo así una atención de calidad y la prevención de la propagación de esta enfermedad.

La matrona Cecilia Garfias, compartió su experiencia y conocimientos con entusiasmo, brindando a los participantes las herramientas necesarias para realizar la toma de muestra de Test Rápido de VIH de manera efectiva y segura.

La importancia de esta iniciativa radica en la necesidad de promover la detección precoz del VIH, lo que a su vez contribuye a la reducción de nuevos casos y al acceso oportuno a tratamientos adecuados. El compromiso del equipo en la formación de profesionales y TENS, refleja el esfuerzo continuo por garantizar la salud y el bienestar de la comunidad, tal como lo desea la alcaldesa Gloria Paredes Valdés.

Esta capacitación demuestra el compromiso del Departamento de Salud en la lucha contra el VIH/SIDA, fortaleciendo así la respuesta local a este problema de salud.