Bienes Nacionales aportó a fiesta del surf con nuevo acceso en Punta de Lobos

A través de un trabajo intersectorial, la cartera contribuyó con la fijación histórica de un importante acceso que permitió no sólo a deportistas y público disfrutar del evento en Punta de Lobos, sino que quedará como un ingreso permanente al borde costero para toda la comunidad. “Este es uno de los legados que dejarán estos exitosos Juegos Panamericanos”, destacó la ministra Marcela Sandoval.

La playa de Punta de Lobos concentró la atención del mundo como subsede de los Juegos Panamericanos en Pichilemu en torno al surf. Un evento para el cual el Ministerio de Bienes Nacionales contribuyó con la fijación de una vía de ingreso pública que permitió la asistencia de unas 10 mil personas, considerando todos los días de competencia.

Así lo destacó la ministra de la cartera, Marcela Sandoval Osorio: “El acceso asegurado a la playa de Punta de Lobos es uno de los legados que dejarán estos exitosos Juegos Panamericanos. Es un hito de relevancia, ya que, además, queda instituido como acceso permanente para la comunidad. Como ministerio estamos abocados a garantizar el acceso a las playas para todos, pescadores, deportistas y turistas, porque son bienes nacionales de uso público y, por lo tanto, nos pertenecen a todas y todos los chilenos”, relevó la secretaria de Estado respecto a este hito que representa un importante posicionamiento para la Región de O’Higgins y el país.

El acceso en Punta de Lobos cuenta con su fijación y validez legal, gracias a un trabajo intersectorial iniciado en 2022 mediante la subcomisión de uso del borde costero y de accesos a playas de mar, ríos y lagos, presidida por Bienes Nacionales en O’Higgins.

De este modo, el ingreso al sector estuvo totalmente habilitado para los 88 surfistas de 12 países en competencia, y para las familias que llegaron a disfrutar del espectáculo de las olas en cuatro disciplinas de la tabla: el surf SUP (stand up paddle), race SUP, open surf (shortboard) y longboard.

“Tal como nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric y la ministra Marcela Sandoval, este es el resultado de una labor que hemos desarrollado mancomunadamente con la Delegación Presidencial Regional y de la Provincia de Cardenal Caro, relevando la importancia de velar porque Pichilemu contara con un acceso público a la Playa de Punta de Lobos”, destacó el seremi de Bienes Nacionales Mauricio Pereira, quien se desplazó a terreno para la inspección del nuevo acceso, en conjunto con su par del Deporte, Macarena Chandía.

“Esta es una medida presidencial, un trabajo del Estado. El hecho de que hoy se estén desarrollando los Juegos Panamericanos acá, en la disciplina del surf, tiene que invitarnos también a comprender lo relevante que será para el desarrollo posterior a este evento contar con un acceso garantizado para todos y todas, pensando en nuevas competencias que permitan seguir visibilizando Pichilemu y la Región de O’Higgins”, indicó la seremi Chandía.

De este modo, el acceso a Punta de Lobos se inscribe en la historia deportiva y se suma a las buenas noticias del Ministerio de Bienes Nacionales por garantizar el ingreso libre y gratuito en el borde costero, el que hoy se coronó con la culminación de la competencia en la capital mundial del surf.