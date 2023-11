Programa Cero Brechas de Corfo

Bajo el nombre “Únete a la Revolución Digital” se realizó recientemente la tercera jornada de vinculación del Programa Cero Brechas, red digital y sostenible de mipymes que ejecuta la Agencia de Innovación Gulliver, IncubatecUFRO, dependiente de la Universidad de la Frontera y la Asociación de Emprendedores de Chile, Asech con el apoyo y financiamiento de Corfo O’Higgins, y que buscaba fortalecer los lazos y el trabajo que empresarias y empresarios han venido desarrollando durante su proceso de formación orientado a potenciar las oportunidades de desarrollo y competitividad a partir de la incorporación de tecnologías digitales en sus procesos administrativos, comerciales y productivos.

El encuentro que congregó a más de cien emprendedores provenientes de diversas comunas de la Región de O´Higgins y que se realizó en la Pista Municipal de Pichilemu y en la que participó el director regional de Corfo O´Higgins, Oscar Ávila Méndez, el Alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo Parraguez y ejecutivas y ejecutivos de la Agencia de Innovación Gúlliver y Asech regional, contó como orador principal a Carlo D´Agostino, Director de Asech y fundador de PropTech Chile, quien desde la experiencia personal se refirió abordó la temática “De los Desafíos a las Oportunidades: El emprendimiento que Inspira”. Durante su ponencia, que cautivó y motivó a los presentes, el empresario, que a temprana edad sufrió una grave enfermedad que lo invalidó físicamente y lo obligó a someterse a intensos tratamientos médicos, terapéuticos y kinésicos para su recuperación, detalló la importancia de la resiliencia y sobreponerse a los vientos en contra de la vida y el emprendimiento puntualizando que “había que tomar decisiones. Fue de la noche a la mañana. Me vi discapacitado. Entonces lo mejor que podía hacer era trabajar en mí mismo y para correr, literalmente, comenzar a dar un paso tras otro, pero acompañado y apoyado. Así me sobrepuse y fue una lección de vida.”

D’Agostino agregó además que “si bien hoy mi empresa genera ventas, una de las cosas que no he dejado de hacer es estudiar y aprender. El mundo está en una dinámica muy rápida, de cambios vertiginosos, que nos obliga a mantenernos actualizados, por ello, el valor y la importancia de estos espacios que entrega Corfo O´Higgins y sus aliados a través de CeroBrechas, pues no sólo entrega conocimiento, sino que experiencia y networking.”

Igualmente, la jornada permitió conocer y orientar sobre materias y acceso a la banca por parte de ejecutivos de ScotiaBank, quienes en su ponencia detallaron los beneficios de contar con instrumentos financieros para las Mipymes y además de responder varias consultas de los asistentes, empresarias y empresarios que regularmente deben gestionar o tramitar documentos u otros bancarios que son parte de sus procesos comerciales o requerimientos de sus clientes.

Por su parte, el director regional de Corfo O´Higgins, Óscar Ávila Méndez, valoró el encuentro indicando que “creemos en el valor que apoyan las micro y pequeñas empresas en la cadena productiva, la generación de riqueza y la generación de empleo. Por ello, confiamos en iniciativas como CeroBrechas, porque nivela y fortalece las competencias de las mipymes, permitiéndoles mejorar su gestión, fortalecer su competitividad, y con ello, estimular los encadenamientos con empresas mayores, y sin duda los espacios de encuentro y vinculación como esto generan lazos necesarios, no sólo para conocerse, sino que para abrir oportunidades y sinergia empresarial.”

En tanto, Angelo Gaviraghi, Director de Proyecto, Red de Asistencia Digital O´Higgins Asech destacó respecto a la jornada vivida en Pichilemu que “estamos muy contentos como Asociación de Emprendedores de Chile. Creemos que dimos un paso fuerte en incluir a comunas que a veces están alejadas del Ecosistema y realizar un evento grande de vinculación a través de este Programa Corfo marca un precedente. Asimismo, logramos traer instituciones financieras que orientaron a las necesidades de los empresarios y las empresarias sumado a la tremenda experiencia de Carlo D’Agostino que invita a emprender siempre en colaboración, en comunidad.”

Con este encuentro, se finaliza el programa CeroBrechas para las mipymes de la región, quienes llevan más de cuatro meses capacitándose y encontrándose para conocer experiencias y aprendizajes de diversos mentores en el proceso. Los participantes recibirán su certificación de participación en la Graduación que se llevará a cabo en noviembre para dar cierre a este gran impulso que han recibido de Corfo y de las organizaciones co ejecutoras.