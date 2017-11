Ecocinema: Plataforma de cine móvil que funciona utilizando energía solar

Se trata de una organización que busca democratizar el acceso a la cultura a través de un sistema de cine móvil, el cual se compone de una pantalla de 6x4 metros proyectables, con una estructura inflable de 6x6 metros y amplificación de 800 Watts para sonido, que es alimentado por un sistema de energía solar fotovoltaica Off-Grid, compuesto de 3 paneles, un inversor de 2.000 Watts, regulador de carga y 6 baterías de 220Ah. Todo instalado dentro deuna camioneta que le permite ser trasladado de un lugar a otro alcanzando sectores, donde los cines convencionales no llegan.

Rodrigo Ubilla, director de Ecocinema Chile, comenta que "El fin de esto es democratizar el acceso a la cultura, puesto que con esto, podemos llegar a lugares bastante aislados, donde la gente realmente no tiene acceso a estos bienes, ya sea por geografía, economía o múltiples factores de aislamiento. Aunque también hay un tema de contenido, ya que lo que encuentras en los cines tradicionales, es distinto a lo que presentamos nosotros. No se trata solo de entretención, tratamos de educar también a través de este medio.

El sistema, además de ofrecer cine, funciona como una plataforma comunicacional y como embajador de las energías renovables, realizando diversas actividades vinculadas con la energía solar; mostrando sus beneficios, fomentando su uso y llevando la cultura a donde la gente no tiene acceso.

Asimismo, el director comenta sobre cómo se mezcló el cine con la energía solar: "Recuerdo haber estado en la localidad de Codpa, en Arica. Ahí íbamos a realizar unas funciones, pero la electricidad se obtenía de generadores petroleros. No se podía gastar de más porque la gente se quedaba sin energía, entonces tuvimos que comprar nosotros un poco de petróleo para poder tener el generador trabajando.

Luego de instalar el sistema solar, el proyecto comenzó a crecer y se empezó a hacer conocido "por" dicho sistema, así que empezamos también a concientizar sobre energías renovables y nos convertimos de alguna forma en embajadores. Fue esto lo que me impulso a capacitarme, necesitaba hablar con propiedad y para poder hacerlo, comencé a estudiar en una Empresa que se llama Estudio Solar, la cual hace capacitaciones sobre energía solar. Las clases me sirvieron bastante, puesto que los profesores eran expertos instaladores y eso me dio bastante conocimiento para poder hablar sobre el tema".

La empresa surgió el año 2002, con un proyecto independiente llamado "El Cinevino" que consistía en realizar exhibiciones de cine al aire libre. Desde el año 2010 pasó a llamarse Plataforma Visual y a partir del año 2013 trabajan asociados con Ecocinema.

Actualmente, Ecocinema se encuentra trabajando en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México y Ecuador. En el país, se trabaja desde Plataforma Visual que es una productora independiente y el representante de Ecocinema en Chile. La empresa lleva más de 12 años trabajando en esto y hace 5 años con Energía Solar Fotovoltaica.

Los eventos son gratuitos, se realizan en espacios comunes como: multicanchas, plazas, parques, calles cerradas y cualquier lugar que sea espacio público. También hacemos exhibiciones en teatros y 100% gratis para las comunidades. La empresa se financia con privados, municipios y el estado. De todas maneras, el itinerario y giras dependen netamente de quien lo financie, pero las rutas se van publicando en redes sociales para que la gente sepa qué se hará, dónde y cuándo.

Ecocinema se presentará los días 23, 24 y 25 de noviembre en el Museo de Arte contemporáneo de Bellas Artes presentando sólo cine chileno./

