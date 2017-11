Ceremonia de Licenciatura 2017, egresa Promoción de 4° Medios del ISF

Con la emoción que significa dejar las aulas formativas del colegio y culminar la etapa escolar para iniciar un nuevo camino, la generación 2017 de los 4° Medios del ISF recibió su licencia de enseñanza media y de egreso, en una ceremonia llevada a cabo el viernes 17 de noviembre, en el gimnasio del colegio.

Se dispuso de toda la solemnidad en la preparación y puesta en escena de este acto que es el más importante del año, dónde la comunidad educativa Marista de San Fernando despide a esta nueva promoción de egresados.

La ceremonia contó con la presencia de Marcela Hormazábal Cruz, Secretaria Ejecutiva de Misión, además del Rector del Colegio, Manuel Llanos Galaz, el Consejo Directivo, docentes, estamentos colegiales, padres y apoderados, quienes dieron el realce necesario para esta instancia.

En su mensaje, el rector del ISF, recalcó que la enseñanza recibida por estos nuevos egresados (as) ha sido un trabajo trasversal y de excelencia, en donde los aspectos académicos se unen a lo valórico, social, extracurricular y de formación evangelizadora, manteniendo siempre el carisma y la obra del Padre Champagnat, Santo Fundador de la congregación Marista.

En la ocasión de entregaron diversos reconocimientos a los alumnos (as):

Reconocimiento Especial (en Deportes)

Franco Cannessa Silva: Quien se encuentra en EE.UU como seleccionado nacional de Chile en Natación. Este premio fue recibido por sus padres.

Sebastián Escobar Molina; Seleccionado Regional de Atletismo, Campeón Nacional Marista y Medallista en los Binacionales.

Mario Silva Castelblanco; seleccionado Nacional de Polo y Campeón Mundial en el año 2015.

Premios:

- Premio Hno. José Marcelo Herreros (ciencias): Para la alumna Carolina Oyarzún Ramírez.

- Premio Hno. Maximino Fernández (humanista): A la alumna Elena Astorga Droguett, del 4° Medio A.

- Premio Hno. Pedro Santillana Jarcia (matemáticas): Rodrigo Jiménez Vidal, del 4° medio C.

- Premio Hno. Pablo Timoteo (superación): Joaquim Álvarez Álvarez, 4° Medio C.

- Premio Hno. Luciano María Recarte (liderazgo): A la alumna Elena Astorga Droguett, del 4° medio A.

- Premio Hno. Fernando de la Fuente (carisma): Miguel Mira Meléndez, del 4° medio C.

- Premio Hno. Basilio Hidalgo (espíritu de servicio): Lo recibieron Josefina Pérez Lemaitre (4° A), Rodrigo Unda Díaz (4°B) y Joaquín Álvarez Álvarez (4° medio C).

- Premio Hno. Isaías Puebla (participación espiritual), Sergio Merlo Becerra (4° Medio A).

- Premio Hno. Daniel Segurola (Artes): Catalina Sáenz Muñoz, del 4° medio B.

- Premio Hno. Raúl Figueroa (deportes): Josefa Molina Uriarte, del 4° medio B

- Premio Espíritu y Servicio a la Comunidad: Patricio Maturana Morales, del 4° medio A.

- Premio Hno. Giuseppe Bortoluzzi (mejor promedio general): Rodrigo Unda Díaz, 4° medio B.

- Premio San Marcelino: Javier Riquelme Briones, 4° medio C.

Cabe descartar que esta ceremonia fue amenizada por la Orquesta Instrumental del ISF, a cargo de la profesora, Francisca Mena Catalán, quienes nos deleitaron con dos piezas musicales; una del grupo Queen (RapsodiaBohemia) y Los Miserables, de Víctor Hugo.

Como también, la Academia de Periodismo tuvo a cargo del registro fotográfico y trasmisión en TV Streaming de esta ceremonia, la cual se puede ver en el Facebook oficial del colegio./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.