Más de 70 agricultores de O’Higgins inician transición a agricultura sostenible

Este nuevo programa constituye el primer paso concreto del Gobierno hacia el camino de la agroecología; buscando aumentar la generación de productos más sustentables y orgánicos para que lleguen a la mesa de las y los chilenos.

En O’Higgins esta iniciativa estará focalizada en las Agencias de Área de INDAP Rengo y San Vicente, distribuidos en dos unidades de 37 agricultores cada una; beneficiando a 74 familias campesinas de la región. Se contempla otorgar un subsidio inicial de $450.000, llegando hasta los $3.500.000 de inversión, en donde se beneficiará a las y los usuarios de INDAP que postulen proyectos que permitan transitar hacia una agricultura sostenible.

La actividad de lanzamiento fue liderada por los directores regionales de INDAP, Braulio Moreno; y del INIA, Cristian Aguirre; contando además con la asistencia del subdirector de ese instituto, Jorge Carrasco; jefes de área de INDAP de Rengo y San Vicente, funcionarios, coordinadores de programas Prodesal y agricultores y agricultoras que participan en el programa TAS.

El objetivo es implementar un plan de asesoría técnica experta individual y capacitación grupal que otorgue a la población beneficiaria de INDAP, de todas las regiones del país, las herramientas necesarias para realizar un proceso de transición a la agricultura sostenible y aumentar, de este modo, la proporción de usuarios que desarrollan sistemas agropecuarios basados en manejos y prácticas sostenibles y agroecológicas.

Milissen Cantín, una de las asesoras de este programa por parte del INIA, indicó que en el tema de la agroecología hay varios mitos, como que se puede perder rentabilidad. “Al contrario –enfatizó- hay muchos productores que han ido mejorando los suelos con la agroecología y eso ha incidido en un aumento de la producción. En cambio, al no cuidar los suelos el productor va a ir disminuyendo la producción y la rentabilidad”. Agregó que en el caso del agricultor Augusto Arévalo, el mismo se ha dado cuenta que su suelo está cada vez más duro, más difícil de arar. “Si el suelo está duro a las raíces les cuesta crecer y al no crecer adecuadamente las plantas no pueden alimentarse bien. Eso significa que cada año va a producir menos. En este predio ahora estamos en el plan de mejorar suelo a través de incorporación de guano, de compost y de humus. Y, además, este productor podría tener su propia semilla adaptada a las condiciones de esta zona, por lo cual va a poder seguir produciendo y nos asegura la alimentación”.

CUIDAR LOS RECURSOS NATURALES

El director regional del Instituto de Investigación Agropecuaria, INIA, Cristian Aguirre, señaló que como institución quieren aportar experiencia, datos, información, técnicas y propuestas en beneficio de la agricultura familiar campesina. “Esperamos –añadió- que este programa se mantenga en el tiempo, que sea un aporte para los agricultores y que ellos entiendan la importancia del trabajo con la agroecología, con manejos más holísticos; todo esto en pos de hacer un manejo más sustentable, más sostenible y protegiendo nuestros recursos naturales”.

El director regional de INDAP, Braulio Moreno, resaltó que durante este período de gestión INDAP se ha propuesto producir más y mejor, con menor impacto ambiental; incorporando un sello de sustentabilidad. Puntualizó que el inicio de este programa es un importante paso para apoyar y motivar a los agricultores a transitar hacia una agricultura sostenible, lo que es necesario considerando los desafíos que impone el cambio climático, el problema del alto costo de los insumos agrícolas y el deterioro de los suelos. Asimismo, subrayó que es fundamental cuidar los recursos naturales para las próximas generaciones.

El Seremi de Agricultura, Cristian Silva, destacó la importancia del Programa de Transición a la Agricultura Sostenible (TAS); indicando que promueve un proceso de transformación hacia prácticas agrícolas más saludables y sustentables. Añadió que esta iniciativa a nivel nacional beneficiará a aproximadamente mil agricultores usuarios de INDAP, quienes recibirán asesoría y capacitación, con apoyo de los equipos técnicos de INDAP y del INIA; además de financiamiento para la adquisición de herramientas e insumos necesarios. El programa tendrá una duración de dos años.