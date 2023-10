Entregan bicicletas de competencia a deportista paralímpico Hernán Moya Contreras

Dos bicicletas de competencia recibió el joven deportista paralímpico Hernán Moya Contreras gracias a un proyecto financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el Comité Paralímpico de Chile (Copachi), iniciativa que además apoyará a otros 10 deportistas de la región en su participación en los juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

La historia de Hernán Moya en el ciclismo partió el 2014 cuando sufrió un accidente de tránsito mientras se encontraba desempañando su trabajo como funcionario de la Policía de Investigaciones junto a su compañero el subinspector Mario Achurra, quien falleció producto del choque, mientras que Hernán sufrió daños severos que lo orillaron a asumir un largo proceso de rehabilitación debido a las lesiones que finalmente lo dejaron con parálisis en su mano derecha entre otras secuelas.

En esa instancia conoció una nueva pasión: el ciclismo paralímpico y hasta ahora no ha parado, compitiendo en pruebas nacionales e internacionales en la categoría c5 que reúne a personas con el mismo grado de limitación de movimiento que él.

En ese contexto, en pocas semanas representará al país en las pruebas de Contrareloj, Gran Fondo Ruta y persecución individual, por lo que el Gobierno Regional de O’Higgins lo apoyó con dos bicicletas para las dos primeras mencionadas, lo que le permitirá competir con equipamiento de alta gama.

Al respecto Hernán Moya señaló que “el Gobierno Regional de O’Higgins es conocido a nivel nacional por apoyar a los deportistas de la región; existen mucho deportistas que son apoyados y estamos cien por ciento agradecidos por este respaldo y por visibilizarnos”

“El ciclismo pasó a ser parte de mi vida, no me veo sin este deporte (…) partió por un tema de rehabilitación donde mis kinesiólogos me dieron la opción de practicarlo, porque tuve que aprender a caminar de nuevo y el ciclismo me dio la oportunidad de poder avanzar, volver a caminar y tomar vuelo”, reveló Moya.

Por su parte el Gobernador Regional Pablo Silva Amaya, destacó que esta entrega es “parte de un proyecto que ha presentado Copachi, conversado previamente para ir en ayuda de 11 deportistas paralímpicos, la mayoría nos va representar en esta cita panamericana por lo tanto estamos muy contentos de lograr este apoyo”.

Agregó que “nosotros igual vamos a trabajar para el futuro velódromo de la Región de O’Higgins donde no solamente Hernán sino también hay deportistas convencionales en Doñihue y Pichidegua que necesitan un lugar y ahí está el compromiso del Gobierno Regional de apoyar a los deportistas de nuestra región”.

Mientras que el presidente de Copachi, Sebastián Villavicencio comentó que “nosotros como Comité Paralímpico de Chile intentamos siempre generar todas la conexiones para que nuestros deportistas puedan entrenar de la mejor manera posible y entendiendo el contexto actual del deporte paralímpico que ha ido creciendo y apoyos como el del Gobierno Regional viene a favorecer su desarrollo y eso para nosotros es muy importante”.

APOYO INSTITUCIONAL

Actualmente Hernán Moya es subcomisario de la Policía de Investigaciones en la comuna de Santa Cruz, y para poder entrenar, competir y trabajar requiere del apoyo institucional, al respecto el jefe nacional de Administración y Gestión de Personas, el prefecto inspector Erwin Clerc señaló que “Hernán sufrió un accidente en funciones policiales que lo dejó con una discapacidad y en este tiempo él se ha superado, y hoy vemos logros importantes En la parte policial él continuó trabajando como un funcionario más, cuenta con todo el apoyo de la Policía de Investigaciones tanto en el ciclismo como realizando la labor que como policía le corresponde”.