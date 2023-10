Se estrena en Chile "Casi Normales"

Después de haberla visto en dos ocasiones con elenco argentino en la ciudad de Buenos Aires, hoy colabora con la productora Magdalena Bulnes, de la Compañía Darshan Teatro, quienes traen a nuestro país esta tremenda producción musical, tocando temas profundamente relevantes como la pérdida, el suicidio, el abuso de psicofármacos, la ética en la psiquiatría moderna y la crítica a la vida suburbana, temas muy propios de nuestra sociedad actual.

Con las actuaciones estelares de Néstor Cantillana y Elvira López, y un talentoso elenco formado por Francisco Dañobeitia, María Pedrique, Juan Carlos Maldonado y Claudio Ravanal, y bajo la dirección de Ramón Gutiérrez, Francisco Kamei y Phelix Williamson, "Casi Normales" promete ser una experiencia teatral inolvidable que generará risas, lágrimas y más de una reflexión de la sociedad post-pandémica chilena, donde la salud mental ha tomado un papel cada vez más protagónico, "Casi Normales" se presenta como una obra que permite a los espectadores conectar y reflexionar sobre sus propias experiencias, haciendo eco de las luchas, los desafíos y la fortaleza que caracterizan a nuestro país y su sociedad.

“Estoy muy feliz, sensaciones muy mixtas, la gente recibió el trabajo muy bien y está muy emocionada. Para mi fue muy emocionante el saludo, el aplauso, la recepción, la comunicación que hubo con el público. Primera obra musical en Chile en traer la salud mental a la mesa, importante, completamente necesario y que se pueda mostrar este tipo de espectáculos con otro tipo de temáticas, sobre todo con la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día”

Francisco Dañobeitia

Actor elenco Casi Normales

Un trabajo súper sorprendente, una historia muy bien contada magistralmente por Elvira López, que es un cañón de talento, una producción súper bien hecha, apretada, expuesta. Felicito a esta compañía joven que conozco desde la escuela y haciendo estas valentías, estos riesgos. Además, ponen en tapete el tema de la salud mental desde muchos lugares, eso es muy lindo y necesario. Súper recomendada!!

Elisa Zulueta

Actriz y dramaturga

"Una obra increible!, son pocos los musicales que se estrenan en Chile, yo creo que acá hay un trabajo tremendo, no solamente en el aspecto musical, sino que también con el guión, vestuario, iluminación, producción, con todo! La verdad es que me voy sorprendido, no esperaba un nivel de espectáculo así."

Germán Valenzuela

Periodista

“Casi Normales”, funciones de miércoles a domingo en el Teatro Municipal de las Condes, información @casinormalescl @darshan.teatro @ernacaromorales Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.