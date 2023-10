Lanzan concurso Silvoagropecuario para aumentar exportaciones de pequeños y medianos agricultores

Con el propósito de contribuir al desarrollo exportador de la pequeña y mediana agricultura del país, se lanzó hoy el Concurso Silvoagropecuario 2024, instrumento financiado por el Ministerio de Agricultura y ejecutado por ProChile, que a la fecha registra importantes logros: sólo durante 2022 las empresas participantes exportaron un total US$ 87 millones, aumentando un 27% en comparación al año anterior. En el período de enero y agosto de 2023, en tanto, estas empresas pasaron de exportar US$ 4,6 millones en promedio en 2022 a US$ 5,1 millones.

El hito de lanzamiento de esta herramienta se realizó en la Viña La Ronciere, ubicada en la comuna de Graneros, y estuvo encabezado por el subsecretario (s) de Agricultura, Cristián Méndez; el director general de ProChile, Ignacio Fernández; el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, además de autoridades regionales y representantes de gremios.

“Estamos muy contentos de anunciar esta nueva convocatoria, a través de la cual contribuimos al desarrollo exportador de nuestro país. El Presidente Gabriel Boric nos ha pedido trabajar activamente para fortalecer la capacidad productiva agropecuaria interna, de modo tal de poner freno a la disminución de la producción agrícola para el mercado nacional que hemos observado en los últimos años y abordar así, el desafío de la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos sanos a bajo costo para todos los chilenos”, señaló el subsecretario (s) de Agricultura, Cristián Méndez.

Y agregó que “de esta manera fortalecemos la capacidad de generación de ingresos de quienes viven de la agricultura, de las pequeñas y medianas empresas del sector, aumentando su competitividad en el mercado y favoreciendo además la exportación”.

El Concurso Silvoagropecuario cuenta con dos modalidades: empresarial (proyectos individuales o asociativos) y sectorial (asociaciones gremiales). Para el primer caso los aportes máximos de ProChile serán de $8 millones para proyectos individuales y de $16 millones para proyectos asociativos.

El director general de ProChile explicó que se espera “que más empresas, sobre todo Pymes, puedan salir al mundo ejecutando acciones de promoción que les permitan aumentar sus exportaciones y diversificar los mercados de destino. Sin duda, son una gran herramienta que, junto a nuestros planes sectoriales, constituyen un gran aporte para las empresas, los gremios. Así, buscamos también fortalecer nuestra matriz exportadora como país, apoyar el crecimiento económico y el empleo regional”.

En sus postulaciones las empresas y gremios pueden proponer diversas acciones de promoción para sus exportaciones como: asistencias a foros y seminarios internacionales; desarrollo de estrategias de branding, campañas publicitarias y promocionales; promoción en plataformas de e-Commerce; traída de compradores y de promotores internacionales; misiones comerciales al exterior y participación como expositores en ferias internacionales, entre otras.

En este concurso el cofinanciamiento máximo será del 50%, con excepción de las empresas micro y pequeñas, que podrán optar hasta 60% de cofinanciamiento de sus proyectos.

Las postulaciones se abrieron esta jornada, a través de la página Web www.prochile.gob.cl y estarán disponibles hasta el próximo lunes 23 de octubre. Los resultados serán publicados en diciembre.