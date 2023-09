Diputada Natalia Romero destaca nueva ley que flexibiliza pago de préstamos solidarios que recibieron pequeños transportistas en pandemia

La diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia de la Cámara, Natalia Romero, destacó que el Senado haya aprobado y despachado a ley un proyecto que flexibilizará el pago de los préstamos solidarios que recibieron los pequeños transportistas durante la pandemia, lo que les permitió salir adelante justo cuando las restricciones impedían que realizaran sus trabajos.

Al respecto, la representante del Distrito 14 explicó que la Cámara Alta aprobó la iniciativa en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputados, es decir, estableciendo la posibilidad de que los transportistas -como escolares, taxis y colectivos, entre otros- puedan saldar sus deudas en hasta 36 cuotas, sin interés ni reajuste, con incluso un convenio de pago expresado en pesos y no en UF.

Pero, además, Natalia Romero detalló que una de las mayores dificultades que experimentaron los pequeños transportistas, además de sufrir una baja en sus ingresos económicos, es que el pago de los préstamos solidarios -que en total fueron cuatro, de $320.500 cada uno- quedó ligado a la renovación del permiso de circulación, de manera que muchos conductores que no se encontraban al día con su deuda tampoco pudieron retomar su trabajo al no tener la documentación requerida.

“Esta semana hemos dado un importante paso para ir en ayuda de más de 36 mil pequeños transportistas de nuestro país que fueron beneficiados con el préstamo solidario durante la pandemia. Lo que hemos aprobado ahora son condiciones mucho más reales para que puedan ponerse al día con sus obligaciones, que es precisamente lo que ellos nos han solicitado. Las deudas ya no se reajustarán, no seguirán expresadas en UF -que hizo que aumentara mucho el monto- y no estarán amarradas a la renovación del permiso de circulación, de manera que puedan seguir desempeñando sus trabajos para justamente costear este beneficio”, señaló la parlamentaria.

En esa línea, la representante de O’Higgins precisó que la nueva ley -que entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Presidente de la República- beneficiará tanto a los transportistas con convenios vigentes y al día con la Tesorería General de la República, como también a quienes por alguna razón se encuentran morosos o no suscribieron dicho convenio en los plazos establecidos.

Asimismo, Romero aclaró que al pactar un nuevo convenio de pago con la TGR se suspenderá de forma inmediata las acciones de cobro judicial, siempre y cuando los beneficiarios se mantengan al día con el pago de las cuotas mensuales. Por lo mismo, la parlamentaria llamó a los transportistas de la Región de O’Higgins a estar atentos al nuevo beneficio para que así puedan flexibilizar el pago.

“Es importante que los habitantes de nuestra región, que recibieron este préstamo durante la pandemia y que aún no lo han pagado, estén atento a cuando se promulgue la ley para que así puedan acceder a esta nueva modalidad de pago”, señaló la legisladora, quien finalmente llamó al Gobierno a buscar también un beneficio para quienes sí pagaron sus préstamos en tiempo y forma.