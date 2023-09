Autoridades presentaron los 8 Microbancos de Alimentos Saludables de O’Higgins

Aproximadamente entre 2 y 4 toneladas de frutas y hortalizas en buen estado recuperarán mensualmente los ocho Microbancos de Alimentos Saludables que esta mañana fueron presentados en la Región de O’Higgins, los cuales surgen gracias a un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a Elige Vivir Sano y la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (Codema) y la Asociación de Ferias Libres (ASOF), para ir en ayuda de población vulnerable de la región que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.

El escenario escogido para realizar este anuncio, en el contexto de la antesala del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos que se celebrará este viernes 29 de septiembre, fue la Feria Manso de Velasco de San Fernando, lugar hasta donde llegaron la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Paula Rojas; la Delegada Presidencial Provincial de Colchagua, Marta Pizarro; la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada Herrera y la Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba.

En la actividad, las autoridades mostraron el funcionamiento de los Microbancos en la Región de O’Higgins y cómo se realiza la recuperación de frutas y hortalizas en buen estado para evitar su pérdida y entregarlas a personas vulnerables a través de comedores solidarios, ollas comunes, juntas de vecinos y hogares para personas mayores, entre otras.

“En la Región de O’Higgins, sólo el 9,4% de la población cumple, o ha podido cumplir con la recomendación de comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Entonces, en el esfuerzo de nosotros como Estado, tanto desde la administración del Presidente Gabriel Boric, como desde Elige Vivir Sano, nos interesa poder acercar estos alimentos más saludables a la población más vulnerable. Hoy estamos lanzando los 8 de esta región, pero a nivel nacional ya tenemos 73 operativos, y esperamos en las próximas semanas aumentar y llegar a 79 en funcionamiento en las 16 regiones del país”, destacó la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Paula Rojas.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada, valoró esta iniciativa pues “tiene una importancia relevante por el trabajo que se hace con la comunidad a través de las asociaciones de feriantes. Hoy contamos con 8 Microbancos en la región, los que nos permitirán llegar con frutas y hortalizas en buen estado a la población más vulnerable, algo que es parte del trabajo que nosotros como Gobierno hemos querido impulsar. Para el Presidente Gabriel Boric, trabajar en la línea de la seguridad alimentaria es parte de las estrategias que se vienen desarrollando, no solamente a través de los mIcrobancos, sino que también con los ecomercados que estamos impulsando con FOSIS”.

“Como dijo el Presidente, estamos muy preocupados por la situación social en nuestro país, pero también contarles que este tipo de política pública es parte del sello de este Gobierno (…) y para nosotros es tremendamente importante no solo amplificar este programa, sino que también se mantenga en el tiempo”, agregó la Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba.

En tanto, la Delegada Presidencial Provincial de Colchagua, Marta Pizarro destacó que “el costo que se invierte en este tipo de proyectos no es tanto si lo comparamos con los resultados y los beneficios que tiene primero, no desperdiciar alimento teniendo en cuenta también el déficit alimentario que arrojan algunas encuestas, y también poder trabajar colaborativamente y contribuir a una alimentación saludable y sana que aporta precisamente al buen vivir por el cual todos como Gobierno estamos trabajando”.

Finalmente, Mercedes Rojas, feriante y encargada de los Microbancos de la Región de O’Higgins desde Codema, puso el énfasis en los diversos aportes de esta iniciativa “porque los alimentos, en especial las verduras y frutas, están muy caros, y con los Microbancos personas que no podían acceder a ellos ahora ya no les faltan, y ellos son felices de venir a la feria y de recibir ese producto que antes no podían conseguir, porque no tenían los recursos para comprarlos”.

“Los feriantes siempre han sido un aporte ayudando a estas iniciativas. En las ollas comunes, en los hogares de ancianos, siempre están aportando. La diferencia es que hoy está visible, hoy el Estado se está dando cuenta de la importancia de las ferias libres en este tipo de trabajo”, agregó la representante de los feriantes de la región.

La iniciativa Microbancos de Alimentos Saludables contempla la creación de 70 nuevos microbancos, que se sumarán a los 9 que estaban funcionando desde 2022, para llegar así a un total de 79 en funcionamiento en todas las regiones del país antes de que termine el año 2023, con los cuales se espera recuperar entre 25 y 30 toneladas (aprox.) de alimentos por mes, que irán en directo beneficio de población vulnerable.

MICROBANCOS DE ALIMENTOS SALUDABLES