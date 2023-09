Diputada Carla Morales llama a fomentar medidas pro empleo para profesionales jóvenes

Los datos entregados en la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) siguen dando que hablar, esta vez en el ámbito educativo y de escolarización de los chilenos, donde tras un análisis de la plataforma Acción Educar se reveló que al menos el 50% de la población culminó los doce años de educación formal, porcentaje que llega al 69% en el caso del rango etario de los 25 a 34 años, mismo grupo que registró que el 41,2% cuenta con un título o grado de educación superior.

Si bien las cifras son positivas porque hay un aumento de los jóvenes que ingresan a la universidad, no deja de ser objeto de preocupación el gran porcentaje de personas adultas en Chile que no ha terminado la enseñanza media. Cifras que todavía no reflejan el impacto que tuvo la pandemia en la brecha educativa, por lo que la diputada Carla Morales, invitó a poner el foco en las políticas públicas que permitan enfrentar este enorme desafío, y también a fomentar el empleo joven para que los profesionales que recién egresan puedan ejercer lo que estudiaron y vean en la educación una oportunidad de salir adelante.

“Las estadísticas nos demuestran que las personas que tienen su educación formal completa tienen mejores oportunidades de empleo y de tener una mejor remuneración, posibilidad que aumenta aún más cuando se tienen estudios superiores, sin embargo, lamentablemente las cifras de desempleo siguen siendo negativas en el país y muchos profesionales jóvenes se terminan desmotivando por no encontrar empleo en lo que estudiaron, por lo que ahí se deben tomar las medidas para fomentar la contratación de nuevos profesionales”, sostuvo la congresista.

En relación al porcentaje de personas que no han termina la enseñanza media, la también integrante de la Comisión de Desarrollo Social, expresó que “hay una parte importante de la población que ha llegado a una edad adulta sin completar sus estudios formales, ya sea por distintos motivos, por lo que es fundamental dar las oportunidades y las alternativas para que puedan culminar sus estudios”.

Cabe mencionar que el mismo análisis de Acción Educar evidenció que hay una disminución en la cobertura de la educación preescolar, lo que también es foco de preocupación.