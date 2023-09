Alcalde de Coltauco Félix Sánchez, a un mes de la segunda emergencia climática que afectó a su comuna: “Siento rabia y vergüenza por las promesas incumplidas de las autoridades”

El jefe comunal recalca que “Si no está la prensa y no están las cámaras de televisión, pareciera que las autoridades de Gobierno se olvidan de las familias afectadas”

El pasado 26 de agosto, luego de la segunda inundación que afectó a Coltauco que incluyó aluviones, el Delegado Presidencial de la región de O’Higgins, Fabio López, conversaba en vivo con Meganoticias. Al ser consultado por la reconstrucción de un puente llamado “Puente Cimbra” el que fue arrastrado por las aguas de un estero dejando a familias aisladas, señalaba que “El Ministerio de Obras Públicas ya tiene el levantamiento de ese lugar y están trabajando fuertemente para poder hacer una obra provisoria y volver a reconectarlos, por lo que eso debiese estar listo la próxima semana”.

Tras esa afirmación nuevamente fue consultado por los tiempos en que estaría operativa esta conexión provisoria, la autoridad regional volvía a repetir “Los Técnicos del MOP ya lo tienen levantado y van a empezar a trabajar en la conectividad la próxima semana”. Luego de sus dichos fue el propio alcalde de la comuna de Coltauco quien agradeció públicamente a través de un video la respuesta de Fabio López, pero esa promesa jamás se cumplió.

Ha pasado exactamente un mes de aquella afirmación y el edil, regresa a ese sector del desaparecido Puente Cimbra, manifestando “sentir rabia y vergüenza por las promesas incumplidas, ya que hasta el día de hoy no hay nada, ni siquiera algo provisorio” dice Félix Sánchez.

El alcalde de Coltauco agrega que no es la única promesa incumplida “Hoy hemos nuevamente oficiado al MOP y a la Delegación Presidencial porque no solamente acá no se ha cumplido, sino también en otros sectores. Ejemplo de aquello es que en el sector El Mutro, se formó un socavón que fue noticia nacional. Hasta allí también llegó el Delegado Presidencial y gente del MOP cuando hubo prensa, pero no se ha hecho ningún trabajo, fueron los mismos vecinos quienes tuvieron que tapar con material para no quedar aislados, pero si ocurre una nueva lluvia será mucho peor, porque el material está aflojando y no resistirá”

Félix Sánchez enfatiza que “si no está la prensa y no están las cámaras de televisión, pareciera que las autoridades de Gobierno se olvidan de las familias afectadas y eso es realmente vergonzoso. Prueba de eso es que a la SEREMI del MOP no la hemos visto en la comuna desde un par de días después de la segunda emergencia y al Delegado Presidencial desde esa vez en el sector el Mutro, que fue hace más de un mes. Yo quisiera que vinieran a terreno y constataran que tal como lo hemos reiterado en los Oficios; no hay plan de contingencia, tenemos puentes cortados como el de Cimbra y sin acceso como el del Ñeque, otros en mal estado como la conexión del Mutro No hay planificación en la ribera del río y mucho menos nos han entregado información que podamos compartir con las familias de nuestra comuna”.

Respecto a las viviendas instaladas en Coltauco, el alcalde señaló que “el único reporte que recibimos fue del 11 de agosto y lo enviaron porque insistimos. Aún no se termina la etapa de respuestas de la anterior emergencia del mes de junio y en estas nuevas inundaciones aún no se da respuesta a las viviendas de emergencia solicitadas. Yo todos los días me topo con vecinos que no han recibido su banco de materiales y así suman y siguen los casos”.

Sobre los trabajos en la ribera del río Cachapoal, Félix Sánchez sostuvo que “nosotros, a través de los informes ALFA solicitamos maquinarias con las que hemos limpiado canales, quebradas y parte de la ribera del río, pero las maquinarias que tiene a cargo el MOP no han realizado de la mejor forma su trabajo y así lo hicimos ver también a través de un oficio. Lamentablemente solicitamos nuevamente maquinaria para continuar con esas labores, pero desde SENAPRED nos han rechazado la solicitud, indicándonos que esos trabajos están planificados sectorialmente por la DOH, pero a la fecha no tenemos nada de información desde el MOP”.

Finalmente, el alcalde de Coltauco hace un llamado a las autoridades. “Yo quisiera pedirles que no se olviden de las familias de Coltauco, me da lo mismo si no quieren incluirme, pero por favor les pido que hagan la pega, porque acá hay familias que siguen durmiendo en el barro y la humedad, siguen sin conexión y siguen esperando que cumplan esas promesas que hicieron hasta en la televisión”