Últimos días postular a Gratuidad y Beneficios Estudiantiles 2018

Así lo informó el Seremi de Educación de la Región de O'Higgins, Hernán Castro, haciendo un llamado a que los estudiantes no dejen pasar esta importante fecha, la cual ha sido difundida desde septiembre pasado. "A través de este proceso, los estudiantes que ingresen a primer año y aquellos que ya están cursando una carrera y no cuentan con ayudas estatales, podrán completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) visitando los sitios www.gratuidad.cl y www.beneficiosestudiantiles.cl", explicó la autoridad.

Adicionalmente, todos los jóvenes que ya tienen algún beneficio no requieren volver a inscribirse, pero sí podrán hacerlo en caso que quieran acceder a uno distinto. Si no logra acceder a un nuevo beneficio, mantendrá el ya existente.

Asimismo, puntualizó Hernán Castro, que este año la Gratuidad está beneficiando a nivel nacional a 262 mil 141 estudiantes, lo que representa el 25% de todos los jóvenes que estudian en la educación superior. Esto quiere decir que hoy 1 de cada 4 estudiantes de la educación superior no paga matrícula ni cuotas mensuales, por lo cual reiteró el llamado a completar el FUAS.

LOS BENEFICIOS

Los estudiantes que ingresen a su primer año de Educación Superior en 2018 podrán optar a 13 beneficios: Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca Excelencia Académica, Beca Puntaje PSU, Beca Excelencia Técnica, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca Juan Gómez Millas Extranjeros, Becas para estudiantes en situación de discapacidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal (CAE), Beca de Alimentación (Junaeb).

Los estudiantes que ya están cursando una carrera podrán acceder también a la Gratuidad, y además a la Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca de Articulación, Crédito con Garantía Estatal (CAE) y Beca de Alimentación (Junaeb).

En los mismos portales y también hasta el 19 de noviembre, se abrirán las convocatorias para optar a la Beca Vocación de Profesor, a las Becas de Reparación (Valech) y a la Beca Reubicación U. Arcis. La postulación a estas ayudas se realiza en línea completando los formularios específicos para cada una de ellas./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.