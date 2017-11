Elecciones 2017: El ejercicio fundamental del ciudadano es votar

La región de O´Higgins no escapa a esta realidad y es así como cada uno de los locales de votación ya están preparados para recibir a los miles de electores que llegarán, seguramente desde muy temprano, a cumplir con su deber cívico, independiente a que hoy el proceso nuevamente es voluntario.

El proceso eleccionario del domingo tiene en nuestra circunscripción tres planos. El primero y más importante, el de nominar al ganador o las dos primeras mayorías para definir en una segunda vuelta, al próximo Presidente de Chile.

Luego disponer quienes serán nuestros voceros en la cámara de Diputados y en tercer plano, definir cuáles serán los Consejeros Regionales, que debatirán respecto de la inversión pública en la zona.

La democracia, fórmula tan antigua como anhelada y vigente, ofrece a los ciudadanos, cada cierto tiempo, la oportunidad de expresar su opinión a través del voto.

Los tres planos, presidencial, parlamentario y consejería, merecen la preocupación de los hombres y las mujeres de toda condición social. Nadie sobra en nuestro país y nadie, teniendo el derecho adquirido, debe eximirse de este compromiso con la Patria. La mejor forma de ayudar a reponer algún menoscabo institucional es haciéndose partícipes, y no dejar que los hechos se sucedan por si solos o en la ambigüedad de nuestra ausencia.

Claro está que los indiferentes dirán que dado la voluntariedad del sistema, el no concurrir también es una opción válida y legal, pero deben comprender que debido a esa decisión, el día de mañana no podrán ejercer el derecho a la crítica.

La ciudadanía podrá estar disconforme con las cualidades que ofrece o representan los candidatos, coaliciones, partidos o independientes, pero no podemos despreciarnos a si mismo restándonos a concurrir a la urna de sufragios, pues la esencia de la democracia, aunque sea voto en blanco o nulo, radica el ejercicio fundamental del ciudadano, que no es otro que ir a VOTAR./

CARLOS SILVA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DIARIO SEXTA REGIÓN

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.