Juan Carlos Abusleme: "Sí es posible lograr el desarrollo para todos"

En entrevista con Diario Sexta Región, el ex Gobernador de Colchagua durante la administración de Sebastián Piñera, dijo: "Quiero agradecer la confianza que la comunidad ha depositado en mí y espero estar a la altura de poder responder a cada una de las instituciones que visité y naturalmente, a cada una de las necesidades que registra la provincia. Se vienen tiempos mejores y para ello debemos tener toda la fe del mundo. Hay que creer y trabajar mano a mano y codo a codo con la comunidad y con cada una de las 10 municipalidades de la provincia de Colchagua puesto que esa voluntad política es sumamente importante".

Juan Carlos Abusleme precisó que sí es posible conseguir el desarrollo para todos. "Estoy dispuesto a que el desarrollo para toda nuestra provincia sea efectivamente una realidad y así se lo he planteado a todas y cada una de las personas e instituciones que me he reunido en mi campaña. En el recorrido por las comunas de la provincia he recibido un excelente apoyo, fundamentalmente de las juntas de vecinos, clubes deportivos y feriantes, donde nos han dado a conocer todas sus necesidades. Tengo una carpeta con todas las preocupaciones y necesidades que nos ha expresado la ciudadanía las cuales pretendemos y estamos ciertos que podremos plasmar en proyectos".

Finalmente, el profesional que figura en la lista A número 110, calificó su campaña como limpia y muy transparente. "He tenido la posibilidad de reencontrarme con muchas personas que me conocen desde los tiempos que fui gobernador de la provincia de Colchagua y que creen absolutamente en mi nuevo proyecto político"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.