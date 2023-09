Consejera Regional Natalia Tobar involucrada con la Inclusión y la Discapacidad

He estado vinculada con la discapacidad desde que decidí estudiar fonoaudiología, tenía claro que el servicio que prestaría en la sociedad estaría vinculado a atender las necesidades de usuarios de la salud y/o educación pública.

Hace 15 años, desde que me titulé, comencé con este profundo interés y compromiso con las personas en situación de discapacidad, en especial, con los niños, niñas y adolescentes de la región. Comencé en Programas de Integración Escolar junto a los equipos multidisciplinarios atendiendo a los estudiantes de las escuelas públicas, de la comuna de Malloa, por más de 13 años. He sido parte del equipo multidisciplinario del Centro Grow Up, que pone énfasis en el neurodesarrollo de la infancia y adolescencia, atendiendo según convenio con el Servicio de Salud O´Higgins a familias y específicamente, a personas dentro del Espectro Autista.

Como Consejera Regional siento un profundo agradecimiento porque la comunidad fue escuchada y hoy tienen la oportunidad de acceder a los recursos que el Gobierno Regional, aprobados por los consejeros y consejeras regionales, dispone para estas organizaciones privadas sin fines de lucro que apoyan a tantas personas y a sus familias, y que desde el 30 de agosto hasta el 24 de septiembre pueden postular a través de la página web www.goreohhigins.cl.

En esta misma línea, el 26 de agosto pasado, junto a la Agrupación Autismo San Fernando organizamos un productivo conversatorio con el psiquiatra infantojuvenil Pablo Espoz Lazo, quien además es director de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia de Chile, quien informó sobre el TEA, medicamentos, intervención clínica, pedagógica, pero por sobre todo escuchó las dudas y necesidades de las familias, planteando el interés social y de la Política Pública de la infancia de nuestro país. Fue una instancia muy importante para las más de 30 personas que asistieron y que agradecieron la preocupación por la inclusión y la discapacidad.

