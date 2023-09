PRAIS conmemora 50 años del golpe de Estado con emotiva actividad dirigida a su comunidad usuaria

Una emotiva conmemoración organizó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) de la región de O’Higgins con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En la ocasión, se realizó una exposición con fotos históricas, una muestra de artesanía confeccionada por la comunidad usuaria del programa y se puso a disposición un libro para dejar un mensaje de reflexión con motivo de esta significativa fecha.

El director del Servicio de Salud O'Higgins, Jaime Gutiérrez, agradeció al equipo de PRAIS por "el compromiso mostrado al momento de rememorar este hito tan importante para nuestro país. Que esta conmemoración nos recuerde siempre el valor de la democracia y el respeto por los derechos humanos, para que nunca más tengamos que pasar por estas situaciones que marcaron a tantos chilenos y chilenas".

La coordinadora regional del programa PRAIS, Daniela Reveco, destacó que “en esta conmemoración, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la construcción de un Chile más inclusivo y justo. Recordamos a aquellos que sufrieron y, a través del PRAIS, honramos su memoria, avanzando hacia un futuro en el que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo momento, y donde la solidaridad y la empatía sean los cimientos de nuestra sociedad.”.

“A lo largo de estos 50 años, hemos aprendido que la verdad y la justicia son pilares fundamentales de una sociedad democrática. El programa PRAIS no sólo ofrece salud, sino que también simboliza nuestro compromiso con la memoria y la dignidad de las víctimas. Nos recuerda que nunca debemos olvidar el pasado, para que nunca más se repitan los horrores que vivimos”, indicó la trabajadora social.

María Eugenia Ahumada Huerta, hija del exonerado político Herminio Ahumada Ferreira y nuera de Luis Almonacid Arellano, ejecutado el año 1973, manifestó que se deben seguir “incentivando este tipo de actividades y seguir concientizando que la memoria no puede morir. Tenemos que seguir educando en derechos humanos a las futuras generaciones, dando testimonio de que fueron personas normales que, por tener un pensamiento distinto, se atropellaron sus derechos con detenciones, desapariciones, torturas y ejecuciones, por lo que nosotros tenemos que ser esa semilla de nuestros familiares para seguir manteniendo esta memoria viva”.

Por su parte, Morelia Avendaño Carriel, hija de Amable Avendaño quien fuera preso político, afirmó que “siento alegría y a la vez tristeza, porque mi papá falleció luchando y me gustaría ahora tenerlo a mi lado viviendo esto. Ojalá que no se olvide nunca lo que pasó y que sigamos adelante. Yo tenía siete años cuando mi papá fue detenido, por lo que son hechos que uno lleva siempre. Agradezco los talleres que he realizado en PRAIS los cuales me han ayudado mucho”.