Volver a creer y brindar una oportunidad

Abogado, ejerciendo 23 años en esta profesión, de los cuales 18 años, lo ha dedicado al servicio público, pasando por diversas administraciones y quedándose en ella gracias a su trabajo cercano siempre con los vecinos: Reciente, fue Seremi de Trabajo, permaneciendo más de 3 años en el cargo.

"Me declaro un hombre responsable y proveniente de una familia que nunca ha dejado de trabajar por defender los derechos de las personas"

"Al parlamento de nuestro país deben llegar los verdaderos representantes de las necesidades de las personas y desde ese conocimiento legislar, por ello, es fundamental que no se deje de estar al lado de cada uno de los sueños de nuestros vecinos, conocer los inconvenientes diarios por los que pasan familias al ser parte de enfermedades catastróficas, discapacidad, emergencias, estudios, sueños colectivos, etc... es ahí donde he pasado gran parte de mi vida...

Nací el año 65 y casualmente es mi número en la papeleta, con la letra N que pertenece a la lista que represento con el partido Socialista, N 65, y estoy convencido que el triunfo del próximo domingo, será el inicio de un proyecto que haremos juntos".

El candidato a diputado por el distrito 16, Sergio Salazar, será el encargado de reencontrarse con el trabajo efectivo y concreto, es quién nos muestra la fórmula de trabajar en equipo, entendiendo que las leyes deben estar a la altura de las necesidades y desafíos de las personas, su propuesta política proviene clara de un sector en nuestro país, pero el apoyo que él recibe sin duda, es transversal debido a su gran carisma, esfuerzo diario y su perseverancia en cada trabajo que lo ha llevado siempre, a estar con las personas.

Presentar una cara nueva a un cargo público, se hace complejo, más hoy, desde mi propia historia, desde esta construcción como ser humano y profesional, convencido en defender, aportar y construir, los invito a Volver a Creer, para llevar desde lo más sentido en las necesidades de nuestro pueblo a ocupar la representación absoluta.

Soy Sergio Salazar Meza y mi compromiso, es contigo!./

