Diputado Eduardo Cornejo pide a Gobierno “plan especial” para O’Higgins

Los diputados por los distritos 15 y 16, Natalia Romero y Eduardo Cornejo, respectivamente, llamaron al Gobierno a elaborar un “plan especial” para O’Higgins, luego que el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas posicionara a la región con la tasa de desempleo más alta del país.

Al respecto, los parlamentarios manifestaron su preocupación por la desocupación de un 10,4% que registró la zona, de acuerdo al trimestre móvil mayo-julio de este año, ubicándose -además- muy por encima del 8,8% de promedio nacional, dando cuenta del rezago en que se encuentra O’Higgins, lo que coincide también con que fue una de las regiones más golpeadas por las graves inundaciones.

Por lo mismo, y considerando que la zona registró un nuevo aumento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, los diputados Romero y Cornejo aseguraron que resulta “imprescindible” que se adopten medidas especiales para la región, advirtiendo que las graves consecuencias que generaron los últimos sistemas frontales “podrían provocar que el desempleo aumente aún más”.

“El último informe de desempleo en nuestro país sólo viene a constatar lo que hemos manifestado desde hace bastante tiempo: que existen regiones, como O’Higgins, que no han podido superar la actual crisis económica de la misma forma que lo han hecho otras zonas del país, y que por lo tanto requieren con urgencia de políticas y programas públicos que permitan fomentar la creación de nuevos trabajos para las personas, en especial en los grupos con mayores índices de desempleo y que no han podido reinsertarse laboralmente en el último tiempo”, señalaron ambos legisladores.

En esa línea, y en la eventualidad de que el Ejecutivo no acoja dicha petición, Romero y Cornejo anunciaron que en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 -que comienza el próximo mes- promoverán una glosa especial para O’Higgins, que incluyan medidas especiales como un nuevo IFE Laboral, subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), programas que fomenten la generación de empleo, capacitaciones y mayores incentivos, entre otras propuestas.

Sin embargo, advirtieron qué, si no se adopta una decisión a la brevedad posible, las consecuencias en las próximas mediciones “pueden llegar a ser muy fatales”, sobre todo considerando los empleos que podrían perderse en algunos sectores productivos, como el agrícola, debido a las inundaciones.

“Las autoridades no pueden esperar un minuto más para anunciar un verdadero plan de reactivación económica en el país, con un foco especial en las regiones con las mayores tasas de cesantía, como O’Higgins. No hay mejor política laboral y social que el pleno empleo, por lo que, si el Gobierno sigue empecinado en ahuyentar la inversión y en no promoverla, la situación se irá profundizando en los próximos meses, afectando gravemente a los habitantes de la zona”, señalaron Romero y Cornejo, quienes por lo mismo buscarán reunirse con el ministro de Economía para formalizar dicha solicitud.