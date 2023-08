R.N. elegirá nueva directiva nacional, regional, distrital y comunal

En entrevista con diario Sexta Región, el actual presidente Regional del partido, Víctor Blanco Cruz, se refirió a las razones que lo llevan a ir a la reelección y a otros temas relacionados con el proceso de este fin de semana.

¿Ha habido cambios en la región, desde que asumió esta directiva en 2021?

“Hace dos años decidimos construir un equipo que le diera estabilidad política a nuestro partido en la región. En él se encuentran representados las distintas sensibilidades y distritos. Como directiva regional y particularmente como presidente regional, hemos escuchado la voluntad de nuestros militantes de base, se ha trabajado con energía apostando en construir un partido fuerte, con convocatoria y con gran presencia dentro de la región. Esto es un trabajo de equipo, sin duda, la ayuda, la labor que se ha llevado y que nos ha permitido contar con grandes éxitos, como la obtención de dos diputados, nuestros cores, la elección de consejeros constitucionales donde logramos una consejera de cuatro que obtuvo el partido a nivel nacional, así como la victoria del rechazo, el despliegue en la parlamentaria, presidencial y cada elección que nos tocó enfrentar. Un ejemplo de aquél trabajo es que hoy contamos con tres sedes en la región, dos totalmente remodeladas como lo son Rancagua y Santa Cruz, y una que es un ejemplo como San Fernando”.

¿Por qué usted y su equipo deciden ir a la reelección?

“Este equipo, ante los desafíos aún pendientes, ha decidido ir a la reelección y apostar por continuar al frente de RN O´Higgins. El equipo que hemos conformado es sólido y creemos que es el más capaz de enfrentar los procesos electorales que vienen, tenemos un proceso municipal que ya iniciamos y queremos terminarlo, además claro de insistir en ser parte de la construcción de un mejor partido dentro de nuestra región y que sigamos siendo ejemplo a nivel nacional, en el trabajo partidario. Los desafíos son claros, la elección municipal, parlamentaria, presidencial, de cores y gobernador regional, y para ello requerimos el esfuerzo y apoyo de todos que es lo que hoy estamos buscando. Nuestro compromiso es seguir trabajando arduamente por fortalecer nuestro partido, darle prioridad a la elección municipal, construir convivencia interna, formar nuevos liderazgos, trabajar con nuestras autoridades y seguir recorriendo nuestra región para hacer cada día más grande a RN O'Higgins. Y por eso nuestro slogan “Sigamos construyendo juntos”.

¿Los dirigentes de la región apoyan su lista?

“Sí, tenemos apoyo y cariño de muchos militantes, dirigentes y autoridades electas del partido que pusieron su alma en trabajar de manera colectiva y constructiva desde todos los rincones de la región, en especial a aquellos que nos representaron como candidatos y candidatas, llevando nuestras ideas a la calle junto a la comunidad. Como también a nuestros cores, alcaldes y, en especial, nuestros/as concejales, que son la primera línea de acción ante la comunidad. Ahora bien, más que apoyo, hay un trabajo en equipo construido en años con todos, sin exclusiones y con el arduo trabajo que nos hace querer seguir construyendo”.

¿Cuáles son las razones para que los militantes apoyen su lista?

“Lo que ha caracterizado a este equipo es el trabajo en terreno, y es de esa manera que vamos a seguir trabajando. El desafío es contar lo que han sido estos dos años de trabajo, he invitar a todos a ser parte de este nuevo ciclo. Donde esperamos obtener grandes resultados municipales, de cores y parlamentarios y seguir consolidando el trabajo de estos dos años, con un partido desplegado, buscando ser el partido más importante de la región y seguir siendo una región importante dentro del partido”.

¿Quiénes integran su lista?

“El equipo que me acompaña es de primer nivel, no solo en lo político, sino que también en lo humano, tenemos un equipo afiatado y capaz. En ello parto con dos ex presidentes del partido Lucia Muñoz que además fue ex seremi de cultura, es nuestra secretaria regional y el ex Core Fernando Rojas como primer vicepresidente. También nos acompañan como vicepresidentes Marcia Palma ex seremi de la mujer, Ivonne Mangelsdorff Consejera Constitucional, María Teresa Fondón ex alcaldesa de San Vicente, Hans González ex seremi de transportes y como tesorero regional uno de los cargos fundamentales Ricardo Alfaro, histórico dirigente de Rancagua”.

Los candidatos a la presidencia comunal en San Fernando son Alicia Cornejo Correa, dirigente con 36 años de militancia en RN, donde ha ocupado variados cargos en la colectividad política. “En Renovación Nacional San Fernando, nos hemos destacado con la actual directiva por las actividades y jornadas sociales, que se han realizado para el acercamiento del partido con la comunidad. Nuestro compromiso es seguir mejorando nuestra sede, continuar con el trabajo que venimos realizando social y político, y no dar ni un solo paso atrás. Nuestro objetivo es poder contar con nuestra gente en el Concejo Municipal”.

El otro candidato a la presidencia comunal por San Fernando, es Mario Albornoz Cerda, quien milita en Renovación Nacional desde julio del año 2019 y que busca transformarse en el nuevo presidente del partido. “Con mi candidatura queremos hacer cambios, lograr una buena comunicación y establecer acuerdos efectivos que tanto necesitamos como sociedad”, precisó a diario Sexta Región.

La otra lista para elegir el presidente o presidenta regional de Renovación Nacional en O´Higgins, la encabeza la ex consejera regional, Johana Olivares.