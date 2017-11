Masiva caravana en apoyo de Adriana Román Tapia

Al término de la jornada , la candidata a diputada por el distrito 16, Adriana Román Tapia, dijo estar muy con contenta y satisfecha por la respuesta que tuvo de parte de la comunidad.

"Soy optimista por naturaleza y el éxito de esta caravana, que para ser franca no esperaba tanto apoyo, no solo está en el número de vehículos, sino la vimos cuando la gente al paso, nos gritaba Vamos a ganar! No más los mismos de siempre! Fuerza y nos saludaba, los autos nos tocaban su bocinas. Realmente he sentido durante la campaña que la ciudadanía no quiere más de los mismos; quiere cambiar el congreso; no quiere más apitutados con 15, 20 o 30 años en cargos".

La profesional agregó que. "la comunidad quiere personas nuevas que se la jueguen por los derechos sociales; por condonar el CAE; por el fin de las AFP y por pensiones dignas; Por recuperar el agua; por una salud y educación como derechos garantizados; por un hospital nuevo para el distrito; por defensa del borde costero en La Boca, Topocalma, Pichilemu; Por un Centro de formación técnica Estatal en Cardenal Caro y Colchagua y tantas otras luchas, que nos interesa apoyar. Para eso es esta candidatura".

Qué espera para este 19 de noviembre ?

"Que la ciudadanía vote, canalice su descontento en las urnas para que los mismos de siempre, aquellos que se han financiado irregularmente, que nos han robado el sentido original de la política como herramienta de transformación, no sigan. Con el poder de muchos y muchas, lo lograremos", terminó diciendo la candidata del Frente Amplio./

