Lo lograron, Intendente de O’Higgins firmó la reapertura de acceso histórico a playa Topocalma.

Nos contactamos con Gabriel, quien nos señaló lo siguiente:

“Litueche tiene motivos para sonreír, pero no está permitido conformarnos con lo conseguido. Hoy concluye una etapa de mucho trabajo, sin embargo, no descansaremos hasta que pescadores, recolectores, turistas y Lituechinos puedan acceder sin inconvenientes a nuestra única playa. Por eso he dicho que esto no termina acá, y muestra de ello es que hoy viernes realizaremos un Evento artístico cultural en apoyo a la causa Playas Libres Litueche.”

¿Nos podrías explicar en qué consiste dicho evento?

“El evento cumple una dualidad de objetivos. En primer lugar tendrá un sentido de celebración. Pero también deseamos dar una señal de unidad y apoyo, ya que tenemos claro que esta batalla no termina acá.

¿Y, cuándo es, a qué hora y dónde? ¿Nos puedes entregar más detalles de dicho evento?

“El evento se realizará hoy viernes 10 de noviembre a partir de las 20:00 horas en la Medialuna de Litueche. Contaremos con diversos grupos de música, entre los que destacan los ritmos tropicales, norteños, el folklore y la batucada. Si bien el Municipio nos rechazó la solicitud de realizar el evento en la vía pública, Litueche está unido en torno a esta causa y nadie va a cambiar aquello. Invitamos a todos quienes nos quieran acompañar para que se sumen, estará entrenada la cosa”, señaló el Concejal.

¿Qué viene ahora?

“Lo primero que corresponde hacer, es valorar el esfuerzo de todos quienes nos apoyaron, y especialmente el de pescadores o familias que crecieron o habitan la playa de Topocalma. También es momento de agradecer al Intendente, a sus colaboradores y a todos quienes contribuyeron a dictar dicha resolución. Luego de eso, lo que corresponde hacer es invitar a los vecinos a trabajar en las propuestas turísticas y de protección medio ambiental que haremos durante el verano.

