Comenzó instalación nuevas viviendas de emergencia en Coltauco

“Son las primeras cinco, que ya están en condiciones de ser entregadas. Hemos visitado a los vecinos y están muy contentos. La comuna ha solicitado 173 viviendas, donde las primeras 21 se encuentran aprobadas y en la región, van a ser más de 200 viviendas las que han sido solicitadas”, declaró el delegado presidencial de O´Higgins, Fabio López. Agregó, “Estamos muy contentos, en la medida en que los propios municipios a partir del sistema Sinapred, han ido levantando los informes ALFA solicitando las viviendas”.

Esto permitirá un recomenzar para las familias, porque el estándar de vivienda que se está entregando, viene con dos ambientes, un baño, lavadero, con instalación eléctrica. “Las personas están muy sorprendidas por la calidad, ya que las personas pensaban que recibirían una mediagua y estas viviendas de emergencia tienen un nivel superior”, aclaró López.

El proceso de ayuda a las comunas damnificadas se separa en dos partes. Primeramente, está la ayuda temprana, donde se suma la vivienda de emergencia, las personas que recibieron el bono del banco de materiales, y las personas que están recibiendo el bono de enseres. Posteriormente, vienen las ayudas definitivas que tienen que ver con la aplicación de la ficha de emergencia (ficha 2) lo que permitirá postular a bonos de reconstrucción o un bono de reparación y que lo entrega el Ministerio de Vivienda.

Por su parte, el Director Regional de Senapred, Marcelo Montesinos, explicó que “hasta la fecha, en la comuna de Coltauco se han entregado no solo elementos de primera necesidad, sino también en servicios (arriendo de camiones, fosas y otros), por un monto de 919 millones de pesos”. Aclaró, “Senapred se encuentra verificando en terreno las primeras viviendas que se están instalando. Comenzamos este lunes con la instalación de las primeras 21 viviendas autorizadas, las que tienen un estándar bastante superior. Son viviendas de 28mts2, tienen baño incorporado y un recubrimiento de fibra cemento, lo que permite una mejor protección con respecto a la aislación”.

El Director Regional, explicó que las personas deben saber que se les tiene que aplicar la ficha FIBE y la ficha 2 a través del municipio. Es la municipalidad que tiene que hacer llegar a Senapred un informe Alfa, donde viene claramente detallada toda la información. Posteriormente, Senapred realiza una revisión de todos los requisitos y es asignada la vivienda rápidamente. En el caso de Coltauco, las viviendas fueron solicitadas el 14 de julio, y el 24 del mismo mes, ya están siendo ensambladas.

Finalmente, la Seremi de Gobierno, Patricia Torrealba fue enfática en señalar que “para nuestro Gobierno, Coltauco ha sido una prioridad, los vecinos y las vecinas que han sufrido no están solos, nunca lo estuvieron, porque hemos estado desde el primer día ocupándonos de las necesidades de cada territorio, como por ejemplo entregando elementos de primera necesidad, y también poniendo a disposición maquinaria para el despeje de caminos, limpieza de canales, etc. Esta emergencia tiene etapas y esta no es la última etapa, vamos a seguir acompañando a las familias de Coltauco, para que logren recuperar la normalidad lo antes posible”.