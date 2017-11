Autoridades llaman a ciudadanía a votar en próximas elecciones

Es por ello que la seremi (s) de Gobierno y titular de Obras Públicas, Natalia Sánchez; junto a los seremis de Transporte y Telecomunicaciones, Francisco Lara; Energía, Alicia Barrera; Minería Leonor Díaz; y Deportes, Julio Hernández, hicieron un llamado a los ciudadanos de la Región de O'Higgins a que concurran a votar el próximo 19 de noviembre en las Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales.

El llamado fue en el marco de la campaña de Gobierno "No te restes, súmate", que busca que la ciudadanía habilitada para sufragar asista a cumplir con su deber cívico y se informe sobre las próximas elecciones.

"Es sabido que el voto voluntario de nuestras ciudadanas y ciudadanos es algo que en las últimas elecciones ha reflejado una baja participación a la hora de decidir, este contexto ha centrado el foco en los porcentajes de abstención tanto a nivel nacional como regional. Los resultados de participación no han sido los más óptimos, reflejando el bajo interés y motivación de los votantes, por ello creemos necesario estimular y concientizar a la sociedad en general, respecto a lo importante que es su participación y decisión en época electoral, votar por lo que uno cree y por quien uno cree robustece la democracia y la representatividad, porque las decisiones no las pueden tomar unos pocos, otros no pueden decidir por ti", explicó la seremi (s) Natalia Sánchez.

La autoridad regional de Gobierno puntualizó que "De estas reflexiones y análisis nace nuestro llamado a votar, que todos los vecinos y vecinas de nuestra región asistan a sufragar el próximo domingo 19 de noviembre y hagan valer su deber y derecho cívico como es decidir informadamente. Como Gobierno tenemos la responsabilidad de hacer entender a toda la ciudadanía que cada persona es importante en este proceso eleccionario".

"Las estadísticas anteriores son desalentadoras respecto de las cifras de cuántos ciudadanos y ciudadanas han votado en elecciones anteriores. Por ello queremos romper con los malos augurios y es allí la razón de esta campaña, propiciar, incentivar y concientizar respecto al protagonismo de la participación en democracia. Queremos que los jóvenes que nunca han participado se sumen a la elección, así como invitamos a aquellos que históricamente han votado y no lo han hecho recientemente, que sean parte de este proceso que va construyendo historia", indicó Sánchez.

Por su parte el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Francisco Lara, señaló que "El llamado es a participar en estas elecciones, se trata del único día en que todos somos iguales, todos pesamos lo mismo, y es importante que decidamos quiénes van a ser nuestras próximas autoridades, que no sean otros quienes decidan por nosotros".

Aclaró además que en materia de transportes: "El próximo lunes estaremos informando cuáles serán los servicios que estarán disponibles para el día de la elección. Pero, a grandes rasgos, en materia de transporte público regular, el que funciona todos los días, tendremos un plan especial para esa jornada y en el ámbito del transporte para zonas aisladas, que son contratados por nuestro ministerio, estarán también funcionando con la misma frecuencia de un día normal. A eso se sumará un servicio de transporte gratuito para zonas, donde no existe este tipo de asistencia".

Cabe destacar que el año pasado, en O'Higgins tan solo un 44,7% de las personas habilitadas para votar participó del proceso. Esto quiere decir que solo 322.964 ciudadanos, de un total de 727.965, optaron por ejercer su derecho. A nivel nacional, el 34,92% concurrió a los locales de votación, lo que quiere decir que 4.931.041 personas, de un total de 14.121.316 inscritos, eligieron a sus actuales autoridades municipales./

