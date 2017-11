Adriana Román Tapia, la carta fuerte del Frente Amplio

Fue una gran oportunidad de que los diferentes candidatos y candidatas, expresaran su idea de país.

"La claridad de Beatriz Sánchez, dejó de manifiesto, que el proyecto del frente Amplio es el único antagónico al duopolio, a los mismos de siempre que hoy se agrupan en las candidaturas de Piñera y Guillier y que han gobernado Chile por casi 30 años".

La candidata a diputada sostuvo que: " Sebastián Piñera manipula las cifras de delincuencia. Juega con el temor de la ciudadanía. Claro, si la gente teme, no sale de sus casas. Si no sale, no se reúne, no se agrupan y no se crea organizaciones para luchar por tantas demandas justas. Parece que se olvida la cantidad de desaforados, imputados, formalizados incluso condenados como Novoa, que participaron de su gobierno. Los delincuentes de cuello y corbata hacen tanto o más daño que el del lanzazo en la calle. Ahí están las colusiones como muestra. Guillier, más de lo mismo, con un discurso más camuflado, pero siempre en la lógica de mantener el modelo. Beatriz significa no más AFP; seguro de salud universal, derechos sociales garantizados".

¿Cómo se expresan esas luchas en nuestro distrito?

"Hoy vemos a los estudiantes del Liceo Industrial de San Fernando en la calle por las condiciones miserables en que estudian. A los ciudadanos luchando por el acceso del borde costero; luchando por centros de formación técnica Estatal para las provincias de Cardenal Caro y Colchagua; luchando por un hospital nuevo para nuestras provincias y tantas otras luchas. Para eso es esta candidatura: para sintonizar y estar al servicio de las demandas ciudadanas". /

