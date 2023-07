Tras 100 años de atención Calzados Las Indias cerró sus puertas

“La decisión la tomamos con un poco de pena y nostalgia, pero lamentablemente mi salud, por temas relacionados con la vista, no me permiten seguir adelante administrando el local. “Es doloroso este momento, especialmente por la clientela que hemos tenido por tantos años, pero mi problema visual me impide llevar con normalidad un negocio de estas características”, precisó Gabriel Salinero.

La historia de la familia Salinero y su relación con la tienda, se estima nació hace más de 90 años, cuando don Fulgencio, padre de Gabriel llegó a trabajar como cajero cuando recién tenía 15 años de edad.

Al pasar el tiempo fue precisamente Fulgencio Salinero quien adquirió el establecimiento y se mantuvo al frente hasta hace aproximadamente 20 años, cuando falleció.

Su hijo Gabriel recuerda que a su padre desde muy pequeño le gustó el rubro del calzado. “Era una de las personas que más sabía de calzado en Chile, llegando a ser premiado a nivel nacional”.

Fue en ese período que Gabriel Salinero, que recién había jubilado como funcionario bancario, se hace cargo de la administración que se extendió por más de 20 años. El viernes pasado cuando el reloj marcaba las 18 horas, la histórica tienda bajo sus cortinas ante la tristeza de muchos de sus clientes, quienes llegaron al local para despedirse y agradecer la tremenda amabilidad y excelente atención de su dueño y trabajadores.

Gabriel Salinero tuvo palabras para agradecer sus clientes por la preferencia brindada por tantos años, como también para quienes trabajaron en los distintos períodos, lo cual fue fundamental en el crecimiento y desarrollo del negocio. “Cualquier tienda de calzado quisiera tener vendedores como los nuestros. Son un gran ejemplo para todos”, argumentó.

EXCELENTE ATENCIÓN

Desde sus inicios Calzados Las Indias, siempre destacó por la excelente atención de sus trabajadores y vendedores, partiendo por su fundador Félix Cicilic, continuando luego con Gerardo Cáceres, Fulgencio Salinero, su hijo Gabriel, Cuto Melej, Nibaldo Valdivia, Osvaldo Droguett, los hermanos Luis y Mario Albornoz, Manuel Pérez, Carlos Becerra Herrera, el recordado Chico Nene, Carlos Patricio Plaza, los hermanos Sergio y Julio Rojas León, Gabriel Tapia, David Valenzuela, Miguel Acevedo, Valentina y Flavio, alumnos en práctica entre otros.

A ellos hay que sumar a quienes por más de 30 años se desempeñaron como vendedores y que hasta el viernes pasado estuvieron trabajando en la tienda. Se trata de los últimos “tres moicanos” de Calzados Las Indias, Pedro Alegría Grandón, Luis Soto Toledo y Marco Saavedra Cifuentes.

HOMENAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

El jueves anterior la Cámara de Comercio y Turismo de San Fernando que preside Sonia Pavez González, le brindó un homenaje a Gabriel Salinero y para ello un grupo de directores, se dirigió a la tienda para hacer entrega de un diploma por su destacada y tremenda trayectoria comercial.

El grupo de directores de la Cámara de Comercio, lo encabezó el vicepresidente del gremio, Rafael Arana Cornejo, quien fue acompañado por Refa González, Jimena Farfán, Lucas Vega y Carlos Abarca.

En la imagen Gabriel Salinero junto a los últimos tres vendedores que tuvo la tienda, Pedro Alegría, Luis Soto y Marco Saavedra.

Directores de la Cámara de Comercio haciendo entrega de un diploma a Gabriel Salinero por su destacada trayectoria comercial.

En la fotografía representantes del comercio, junto a amigos, vendedores y administrador de Calzados Las Indias.

Una histórica fotografía para el recuerdo. En la parte alta los tres últimos vendedores del local y abajo en primer plano don Fulgencio Salinero junto a Carlos Becerra Herrera y Carlos Patricio Plaza.