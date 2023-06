Cesfam Mostazal llevará la vacunación a los hogares de quienes más lo necesiten

Dado el complejo escenario por circulación de virus y enfermedades respiratorias, el Cesfam de Mostazal llevará a domicilio la vacunación de influenza y covid-19 a niños menores de cinco años y adultos mayores de 65 que lo requieran.

La gestión del alcalde Santiago Gárate tomó esta medida para que la comunidad reciba los cuidados necesarios en invierno y esté más protegida. El jefe comunal instó a tomar conciencia sobre la importancia de prevenir. “Quiero hacer un llamado a las mamás, a los papás, a las personas mayores de nuestra comuna. Tenemos que cuidarnos entre todos, por eso los invito a vacunarse. Con el equipo de salud estamos trabajando intensamente y nuestros profesionales del Cesfam ya están vacunando a domicilio. No desaprovechemos esta oportunidad”, dijo el alcalde Gárate.

Para poder solicitar la vacunación en los hogares los mostazalinos deben llenar un formulario simple que está publicado en la página web www.mostazal.cl y en las redes sociales del municipio y del Cesfam. También está disponible el número de celular +569 83831316.

La encargada de vacunación del Cesfam Mostazal, Jeannette Jeanmaire, reveló que en la comuna “muchos adultos mayores todavía no se vacunan, así también niños de cinco años y menos. El objetivo es acercar la vacunación a las personas, sobre todo en aquellos casos en que los padres no puedan traer a sus hijos por diversos motivos y los adultos mayores que no se puedan movilizar o tengan dificultad para acceder al Cesfam”.