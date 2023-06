Estudio de pre factibilidad Ruta I-45 Sector Rufina hasta termas del Flaco ya tiene financiamiento

En este encuentro participaron la cámara de comercio y Turismo, comité Paso las Damas, Junta de Vecinos de las Termas del Flaco, organizaciones sociales y los Consejeros Regionales Gerardo Contreras Jorquera, Cristina Marchant y Yamil Ethit.

La finalidad de esta gran reunión, tuvo como objetivo el anuncio oficial de parte del MOP, con el financiamiento que requiere para realizar el Estudio de Factibilidad del mejoramiento de la ruta I-45 tramo de La Rufina hasta las Termas del Flaco, financiamiento que ya cuentan cómo obras públicas para llevar a cabo este estudio y que comenzaría en el mes de Agosto según lo señaló la Máxima autoridad regional del MOP, con un llamado a licitación, para luego tener la mejor empresa que lleve a cabo este proceso y de esta forma definir cuál sería el mejor trazado y seguro para llevar a cabo un futuro proyecto de lo que sería una nueva ruta y que permita tener un camino óptimo y potenciar el turismo en nuestro Alto Colchagua.

El Core Gerardo Contreras Jorquera, destaca la importancia de este anuncio. Estamos felices, ha sido un largo camino, desde que asumí como consejero en el 2018, me sume a trabajar en este proyecto sin pensarlo, ya que esta iniciativa tiene un gran valor de desarrollo turístico y económico para nuestro querido Colchagua, cuando las directivas del Comité Paso las Damas, cámara de comercio y JJVV de las termas me invitan a ser parte de esto, fue un si inmediato, porque vi cómo ellos llevaban varios años atrás luchando con este sueño de forma segura y responsable. Me siento orgulloso de su trabajo, y sobre todo de la confianza que ellos depositaron en mi y poder ser parte de este gran proyecto de desarrollo.

Fueron muchas puertas que se golpearon, pero hoy estamos felices, recibimos una gran noticia, que da comienzo a este sueño, es muy importante este paso que se da, ya que una vez que se cumpla y se logre esta mejora de esta ruta, estaremos a un paso de lograr tener un paso fronterizo en nuestra región de O’Higgins y que es tan anhelado por todos nuestros vecinos.

Solo quiero que sigamos avanzando en este proyecto, todos juntos, con una mirada ambiciosa y futurista desde la Región.