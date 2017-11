Diputada Sepúlveda cuenta con un 97,3% de asistencia al congreso en este período legislativo

En 2014 se aprobó una medida que consiste en una multa correspondiente al 1% de la dieta cuando la inasistencia sea injustificada, lo que no se considera en el caso de licencias médicas, impedimentos graves, encontrarse realizando una gestión encomendada por la Cámara o una actividad de la propia función parlamentaria.

"Mantener un porcentaje de asistencia arriba del 95% es responder a la confianza y compromiso de todas y todos quienes decidieron que los representara en el Congreso, para mí siempre ha sido importante estar con las personas en terreno y conocer de primera fuente sus problemas y necesidades, pero al mismo tiempo cumplir con mis funciones parlamentarias es fundamental para que todas esas acciones en la región tengan soluciones reales desde el Congreso Nacional en Valparaíso", afirmó la parlamentaria.

"Con mucho orgullo puedo decir que nunca he tomado licencias médicas, esto se debe a que gozo de una buena salud y nunca lo he visto como una necesidad. En circunstancias normales he podido cumplir a cabalidad con mi función parlamentaria y con las vecinas y vecinos de las distintas comunas que represento en terreno, además que en este período de campaña contamos con un 100% de asistencia", finalizó la diputada Sepúlveda./

