Christian González: "Mi interés no es otro que refrescar la política"

¿Qué lo motivó a postular al Congreso Nacional?

Durante mi trayectoria como servidor público y profesional he tenido la oportunidad de recorrer y conversar con los habitantes de cada una de las comunas de este nuevo distrito. En mis salidas diarias a terrenos, especialmente a los sectores rurales y alejados de las grandes ciudades, he percibido enormes carencias que debiesen ser atendidas por los correspondientes servicios públicos. Lamentablemente, en eso, la clase política no ha estado a la altura de las circunstancias, estando ausente de la realidad que a diario vive la gente.

¿Por qué postula como independiente?

Las encuestas son claras y reflejan una brutal desconfianza de la población en los políticos tradicionales y en los partidos, los que han prometido mucho y han jugado con los sueños y expectativas de nuestros habitantes. Se del dolor de vecinos que se sienten solos y abandonados al ejercer sus derechos como ciudadanos.

¿Desconfía de la clase política actual?

Acá no distingo entre izquierda y derecha, lamentablemente diversos sectores políticos se han visto contaminados por la corrupción, algo de lo que nuestro país parecía estar ajeno. Soy un convencido de que este es el tiempo de las caras nuevas. Los vecinos se aburrieron y hoy están apostando por aquellos que los miren a los ojos y no por los que pretenden engañarlos con falsas promesas que no cumplirán.

¿Qué ha hecho usted en el plano social?

De mi padre, Arturo González, quien fue un servidor público que siempre se preocupó por los vecinos de la Provincia de Colchagua, recibí grandes valores que marcaron mi vida. Gracias a él, soy lo que soy. Esas enseñanzas me han permitido el contacto diario y directo con las vecinas y vecinos, recorriendo gran parte del distrito 16, encontrándome con grandes amigos, que al igual que yo, apuestan por cambiar las cosas y mejorar la calidad de vida de nuestros niños, adultos, adultos mayores, y en especial, de aquellas personas con capacidades diferentes, que requieren una mayor atención.

¿Qué nos puede contar de su vida personal?

Tengo 54 años de edad y tres hermosos hijos: Karen, quien es profesora de inglés; Camila, quien es ingeniera en prevención de riesgo, y Christian, que está por recibirse de constructor civil. Soy sanfernandino desde que tengo memoria, viviendo gran parte de mi vida en la Villa Rucahue, sector al cual le tengo un afecto especial y donde conservo muchos amigos.

¿Dónde realizó sus estudios?

Estudié en el Instituto San Fernando de los Hermanos Maristas, en la Escuela Olegario Baeza, ex Escuela 408, y la Educación Media la cursé en el emblemático e histórico Liceo Neandro Schiling. Posteriormente, me titulé de técnico agrícola, para después recibirme de ingeniero en Administración de Empresas en la Universidad Andrés Bello, y finalmente de administrador público en la Universidad Bolivariana. Además, tengo un diplomado en Protección Social y Derecho Laboral en la Universidad Católica del Maule.

¿Algún mensaje para los habitantes del distrito 16?

Quienes me conocen, saben que durante mi vida he experimentado situaciones límites, por ello, a los habitantes del distrito 16 les digo que todas las metas se pueden alcanzar si se ponen las ganas y el empeño necesario. Sin embargo, los políticos debemos encargarnos de emparejar la cancha, para que todos puedan tener las mismas oportunidades de surgir y salir adelante./

