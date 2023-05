Alcalde de San Fernando manifestó su molestia por situación en escuela de Polonia

El jefe comunal había concurrido, en horas de la tarde del lunes, donde conversó con algunos apoderados con el fin de conocer su versión de lo sucedido y, a partir de ello, tomar contacto con las autoridades competentes quienes comenzaron a dar las primeras señales de solución.

Al respecto, la autoridad colchaguina afirmó que “la situación que aqueja a la escuela es lamentable, lo que pudimos constatar ya que la oficina de Acción Sanitaria nos autorizó a entrar y vimos los problemas que hay en términos de basura, escombros, pasto seco y malezas altas alrededor del edificio educativo, para lo cual nos pusimos a disposición de SLEP para apoyar y resolver la emergencia sanitaria”.

“Nosotros como municipalidad, aunque no tengamos la educación a nuestro cargo, siempre vamos a estar preocupados por nuestros vecinos, sobre todo porque esta situación golpea fuerte a una comuna donde hemos tenido mala suerte en materia de educación, ya que por años tuvimos administraciones municipales que sacrificaron la educación de nuestros jóvenes para pagar favores políticos y todo lo que sabemos y que se está investigando” afirmó el alcalde Silva Pérez.

Por su parte, la presidenta del Centro de Padres de la Escuela Bernardo Moreno Fredes, Jocelyn Zagal, señaló que “están inmensamente agradecidos por el alcalde porque si no hubiese sido por su intervención no hubiésemos tenido respuesta del SLEP, ya que ellos ayer no se presentaron cuando los solicitamos y hoy el alcalde con la ayuda que nos está ofreciendo, nos va a servir para mejorar el colegio, pensando en el bien de nuestros niños”.