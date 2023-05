Diputado Eduardo Cornejo pide ley corta para que transportistas escolares y colectiveros puedan renovar permiso de circulación

El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo, llamó al Gobierno a ingresar lo antes posible una ley corta que permita a todos los propietarios de transporte de pasajeros, entre ellos los escolares, poder renovar sus permisos de circulación -que vencen el 31 de mayo- pese a adeudar el préstamo solidario que se entregó a mediados de 2020, con ocasión de la pandemia por covid-19.

Al respecto, el parlamentario gremialista recordó que durante la emergencia sanitaria los transportistas escolares, además de los taxis básicos, colectivos y ejecutivos, como también los dueños de buses que operan en el transporte público urbano y rural de regiones, entre otros, pudieron acceder a un préstamo de $320.500, el que podían solicitar en hasta tres oportunidades producto de las restricciones sanitarias que impedían que pudieran trabajar con normalidad.

Sin embargo, y pese a que el beneficio tenía la particularidad de ofrecer una tasa de interés del 0%, Cornejo advirtió que durante los últimos días un número indeterminado de transportistas han manifestado su inquietud por el aumento que ha sufrido dicho préstamo al estar valorado en UF, lo que les ha impedido ponerse al día y, por consiguiente, no podrían renovar su permiso de circulación.

“El 31 de mayo, todos los transportistas de pasajeros, entre ellos los escolares, no van a poder renovar su permiso de circulación si no han pagado el préstamo solidario que solicitaron durante la pandemia. Y estamos hablando de un préstamo que sólo por el aumento de la UF se ha vuelto impagable en muchos casos, y el principal problema es que al no poder renovar su permiso se van a ver impedidos de trabajar y de poder generar recursos”, manifestó el representante del Distrito 16, quien aseguró que, de acuerdo a la Tesorería General de la República, serían alrededor de 12 mil los transportistas que no suscribieron un convenio de pago y que se encontrarían en dicho problema.

En esa línea, Cornejo señaló, como ejemplo, que quienes solicitaron dos cuotas de $320.500 cada una ($641.000 en total) hoy adeudan cerca de un millón de pesos debido al reajuste que ha experimentado la UF. Por lo mismo, solicitó al Ejecutivo poder ingresar una ley corta -que se despache antes del 31 de mayo- para que todos los transportistas que adeudan dicho préstamo puedan renovar su permiso de circulación, además de establecer una nueva modalidad de pago.

“Es indispensable que el Gobierno no se mantenga de brazos cruzados viendo cómo un número importante de transportistas se podría ver impedido de trabajar a partir del 1 de junio. La situación económica de nuestro país aún no mejora, y por eso les hemos solicitado presentar una ley corta para establecer una nueva modalidad de pago en cuotas, y también para permitirles que puedan renovar su permiso por esta vez y así no se vean más apremiados”, reiteró el legislador por O’Higgins.