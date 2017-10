La vida en comic...

Jenny. ¿Qué nos puedes contar de tu vida?

Nací en Santa Cruz en 1987, pero desde los dos años que vivo en San Fernando. Llegué a esta ciudad junto a mis padres Jorge Becerra y Norma Machuca. Fuimos de los primeros habitantes de la Villa Eduardo Barrios, donde tengo muchos amigos a quienes conozco desde que era pequeña y con quienes jugábamos en el pasaje. Después nació mi hermana Heidy Becerra, quien es diez años menor.

¿Cómo ha sido tu relación con los padres?

Tuvimos una vida un tanto itinerante. Con mi padre recorríamos pueblos y ciudades del norte del país arrendando autitos para niños en las plazas. Fue una linda época que me permitió conocer hermosos lugares.

¿Dónde realizaste tus estudios?

Mi Enseñanza Básica la hice en el "Colegio Isabel La Católica" y la Media en el "Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos", donde cursé Ventas Dual, que consiste en preparar a los alumnos para ser un buen vendedor, aplicando conceptos de marketing. Posteriormente, quise seguir estudiando. Mi primera opción era estudiar animación en Santiago, pero por falta de recursos no pude, y finalmente me matriculé en la carrera de diseñador gráfico en Rancagua, de la que finalmente me recibí.

¿Cuándo nació tu interés por el arte?

Me inicié en el dibujo a los nueve años. Me entretenía llenando cuadernos con dibujos y replicando lo que veía en la televisión. Después empecé a interiorizarme en el mundo de la animación y del comic. Siempre me llamó la atención el hecho que algo que está plasmado en un papel pueda cobrar vida, por eso comencé a incursionar en el mundo del cómic, motivado por mi gusto por Mafalda, esa pequeña sensata que está marcada por la rebeldía.

¿Cómo ves el desarrollo del cómic?

En las décadas de 1950 y 1960 esta expresión artística era muy bien vista y tenía éxito en Chile. Sin embargo, tras el Golpe de Estado decayó, ya que al no haber libertad de expresión, incomodaba a las autoridades de la época.

¿Tienes otras inspiraciones en tu trabajo?

Fuentes de inspiración han sido MarvelComics o Stan Lee, creador del Hombre Araña y Capitán América, al igual que algunas compañías japonesas. Lo que me motivó a pintar murales y crear muchos comics. Tengo muchas historias en carpeta a la espera de ser dibujadas como una forma de darle vida a mis personajes.

¿Cuál es la relación entre el cómic y la vida?

Tienen mucha relación, ya que a veces uno no se atreve a expresar las cosas directamente, pero les da vida a través de una ilustración y la escritura. Ahora hay mucha narrativa gráfica directamente orientada a los adultos y no como antes, que era dirigida mayoritariamente al público infantil.

¿Dónde has expuestos tus trabajos?

He participado en la Comic Con que se hace en Espacio Riesco, en la Anime Expo que se realiza en la Estación Mapocho y en la Otakutón, que se efectúa en la USACH, lugares donde he ido con mis comics y mis historias.

¿Algún proyecto a futuro?

Mi proyecto más ambicioso es investigar sobre San Fernando para poder hacer un cómic histórico. Esta comuna tiene muchos secretos que datan de la poca de la Colonia al igual que viejas casonas y leyendas que muy pocas personas conocen.

¿Cuál es el personaje favorito de los que has creado?

Mi creación favorita es Amalia. Es la protagonista de una historia fantástica en la que estoy trabajando y que tiene por título "El Maestro del Sombrero". Amalia es una persona tímida, que se parece un poco a mí. En principio no se vale por sí misma, ya que fue muy sobreprotegida, sin embargo, después viaja a un mundo paralelo donde se resguardan todas las leyendas del mundo.

¿Ves interés en la juventud sanfernandina por el arte?

Veo más preocupación en los jóvenes sanfernandinos por el arte. Hice un taller en el museo el domingo último y había muchas niñas interesadas. Ahora los jóvenes se creen mucho el cuento y se les está abriendo el mundo, ya que pueden ganar dinero utilizando las redes sociales, realizando publicaciones en YouTube y subiendo fotografías a Instagram, cosas que antes no existían.

¿Las autoridades están fomentando el arte?

Durante la administración del alcalde Luis Berwart se están apoyando diversas manifestaciones artísticas de la juventud, a través de nuevos espacios que se han abierto gracias a los talleres que se dictan en la Casa de la Cultura, en el Centro Cultural San Fernando y en la Casa Fundacional Museo Lircunlauta. Lo que veo es un renacer cultural en nuestra comuna y en el caso personal, debo agradecer a la Oficina de Fomento Productivo por permitirme exponer mis creaciones en las muestras que constantemente realizan en la Plazuela Manuel Rodríguez./

Por Emilio Benavides Terzolo

