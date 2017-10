Diputada Sepúlveda valoró reconocimiento del colegio de profesores a docentes de San Fernando

Es dentro de este marco que la Diputada Alejandra Sepúlveda, quien estuvo con los docentes de San Fernando en todo el proceso que duró la crisis educacional, se refirió a los profesores homenajeados. "Sin duda tanto Marta Pizarro como Víctor Ibarra son merecedores de este reconocimiento y es que el movimiento de docentes, asistentes de la educación y alumnos de San Fernando mostró una realidad que se repite en diferentes comunas del país, pero además dejaron muy en claro que el tema principal no sólo fue el pago de la remuneraciones adeudadas, sino que el derecho de sus alumnos de poder educarse de forma digna".

"Este reconocimiento es una inyección de energía para todos los docentes de la comuna de San Fernando porque aún hay mucho por hacer, debemos seguir fiscalizando que las cosas se hagan bien, pero por sobre todo seguiremos adelante para que los responsables de esta crisis educacional respondan ante la ley", recalcó la parlamentaria.

"Estoy muy agradecida por este reconocimiento y me paro acá a recibirlo no sólo en mi nombre, sino que de todos los profesores y asistentes de la educación que lucharon con nosotros por nuestros derechos y por los derechos de nuestras alumnas y alumnos, pero además no puedo dejar de agradecer a la Diputada Alejandra Sepúlveda, porque estuvo en todo momento con nosotros y nos abrió las puertas que en otras ocasiones muchos nos cerraron, para nosotros fue una tranquilidad poder contar con su apoyo y que lindo sería que hubiese más parlamentarios como ella", reconoció Marta Pizarro.

Finalmente el presidente del Colegio de profesores Mario Aguilar reconoció. "Son colegas jóvenes que tomaron una causa que les tocaba personalmente, como lo es no recibir sus sueldos y tuvieron la grandeza que cuando el Gobierno les ofreció pagar el salario para levantar el conflicto, ellos levantaron su voz y dijeron que no es suficiente. Necesitamos además que nuestros alumnos cuenten con las condiciones mínimas para educarse"./

