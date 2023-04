“Los errores no nos definen, sino cómo los remediamos”

El CTA del Hospital de Santa Cruz cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales, compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y técnicos en rehabilitación, entre otros, y su misión es contribuir al bienestar biopsicosocial de las personas que presentan consumo problemático y dependiente de sustancias psicoactivas, promoviendo la interacción de diversas disciplinas con un mismo fin.

La psicóloga Valeria Bravo Acevedo es la directora del CTA, y al abrir la ceremonia expresó que “para nosotros es muy importante esta actividad, ya que con este encuentro volvemos a retomar los rituales pre pandemia y estamos muy contentos, muy orgullosos de las personas que están acá”. Cabe destacar que la instancia sirvió para reconocer el proceso de rehabilitación de usuarios que terminaron entre los años 2020 y 2022.

El evento contó con la participación del director (s) de Senda O’Higgins, Pablo Leiva Valencia, quien al hacer uso de la palabra manifestó que “tenía muchas ganas de estar presente en esta actividad que para nosotros representa emotividad, esperanza, representa un final del día en el que pensamos que estamos haciendo la pega. Que egrese una persona o que egresen diez, o veinte; nos damos por satisfechos. Quiero felicitar a los usuarios que hoy egresan, es una tarea no fácil, hay que tener valentía para tomar decisiones. Quiero felicitar también al equipo del Hospital de Santa Cruz que trabaja en el CTA, sabemos que hacen un gran trabajo”, puntualizó.

Entre los testimonios que compartieron algunos de los egresados, destaca el de María Ignacia, quien entre sus palabras acuñó una importante reflexión al afirmar que “estoy orgullosa de mí, de lo que he logrado, de la familia que estoy conformando. Y porque los errores que cometemos no nos definen del todo, sino en cómo los remediamos”, agregando que “agradezco la comprensión, el no juzgar, la gentileza de todos y todas. Esta experiencia sin duda me marcó y dejará una huella que algún día compartiré con mi familia, y que le contaré a mi hija cuando esté lista para escuchar la historia de su nacimiento”, expresó emocionada.

El psicólogo asesor del Departamento de Salud Mental y encargado del área de adicciones del Servicio de Salud O'Higgins, Cristian Vera Leyton, destacó la importancia de los hitos de cierre de los procesos terapéuticos para el usuario, explicando que “reconocer que han tenido un logro importante en la vida y que se ve reflejado en su convivencia con su familia, en su integración al trabajo, en su ánimo, es sumamente importante. El valor emocional que para estos usuarios tiene que un conjunto de profesionales, que un hospital, que un servicio, que la autoridad del Senda, se detengan y le dediquen un ratito de tiempo para ver como ellos reciben un diploma es invaluable en términos del cierre de este proceso de tratamiento”, concluyó.