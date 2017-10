Adriana Román Tapia: "Esta candidatura la levantamos para articular y sintonizar con las luchas ciudadanas"

Tecnóloga médica de profesión, empresaria, fundadora del laboratorio Biomas, vicepresidenta de la Fundación Colchagua Cultiva, perteneciente a la Red Daya que lidera la actriz Ana María Gazmuriy que promueve el uso medicinal de la cannabis.

Adriana, hemos conocido de tú biografía, pero queremos conocer más de tu pensamiento político. ¿Cómo financias tu campaña?

Esta campaña económicamente se sostiene sobre aportes familiares mayoritariamente, el trabajo voluntario lo aportan grandes compañeros y compañeras del Frente Amplio y algunos independientes. Aprovecho de dejarte en claro que, aunque trabajo en varias comunas de la región y conozco a distintas autoridades y organizaciones; nadie, ningún alcalde, core, concejal, diputado, ni senador nos financian de ninguna manera, ni en dinero, ni en personal, ni en insumos. Nuestra candidatura es absolutamente autogestionada y eso nos enorgullece y nos llena de esperanza. Aspiro a ir a representar los derechos de los habitantes sin deberle un favor a nadie, somos una candidatura ciudadana, entraremos con las manos limpias y así mismo saldremos.

¿Por qué el Movimiento Autonomista?

Llegué al MA siguiendo a Gabriel Boric. Le creo y compartía su mirada de país. No solo el diagnóstico, sino que debemos construir una fuerza transformadora que recupere la política como herramienta para ver por el bien común. El autonomismo, su definición como feminista, anti neoliberal y con total independencia del poder del dinero en la política me interpretaban plenamente. Participé en congresos, donde elaboramos nuestro ideario de forma abierta y participativa, fui electa como la primera encargada orgánica regional en O'Higgins, cargo que cumplí hasta asumir este desafío.

¿Para qué es esta candidatura, en un distrito difícil que hace mucho tiempo elige los mismos representantes?

Bueno, este es mi distrito, acá vivo. Al creer que se puede hacer un cambio, el llamado a construir ese cambio es desde los mismos territorios que habitamos. Mi disconformidad es porque tanto de izquierda como derecha han administrado este modelo mercantilista, perjudicando cada vez más a los chilenos(as) comunes. Eso se tradujo en esta candidatura, creo firmemente que los ciudadanos debemos rescatar nuestra democracia de las manos de quienes la han usado para su beneficio propio y no para el bien común.

Esta candidatura la levantamos para articular y sintonizar con las luchas ciudadanas, con las organizaciones que las expresan, como los movimientos que defienden el borde costero en Pichilemu, La Boca o Topocalma; con los trabajadores de la educación cuyos derechos básicos han sido vulnerados al no recibir el pago de sus sueldos y que arriesgan una segunda deuda histórica; con los trabajadores y los usuarios de la salud y sus demandas; para que la educación de nuestros jóvenes sea una realidad y sea un derecho; para decir fuerte y claro No Más AFP; en síntesis, para luchar, acompañando a Beatriz Sánchez, en construir políticas de estado que garanticen derechos sociales.

No estamos de acuerdo con la eternización en los cargos de representación pública. No nos gustan los políticos con proyectos caudillistas, ni tampoco aquellos de proyectos de coaliciones que han gobernado a favor de los más poderosos. Todos ellos son nuestros adversarios políticos, los enfrentamos como tales, pero no caemos en los espectáculos de las descalificaciones personales o hablar desde ninguna tribuna de soberbia o superioridad moral, que tanto desprestigia a la política. Nuestra disputa es contra el modelo y contra las malas prácticas de la política, independiente del nombre propio que las represente.

Pero en una eventual segunda vuelta, entre Guillier y Piñera, ¿llamaría a votar por el abanderado de la Nueva Mayoría para impedir el triunfo de la derecha?

No nos impresionemos ni nos dejemos engañar por encuestas, las mismas en las que en Valparaíso Sharp ni siquiera figuraba, el llamado es a ejercer nuestro derecho cívico, el votar. Esta candidatura trabaja y está convencida que Beatriz Sánchez pasará a segunda vuelta y que es la carta más competitiva para derrotar a Piñera y la única que está dispuesta a emprender cambios que beneficien al pueblo de verdad.

Ahora, si se da el escenario que planteas, en lo personal nunca llamaría a votar por Guillier, primero porque creo que los votos no son transferibles y segundo porque ambos (Piñera y Guillier) representan a la antigua manera de hacer política, esa que nos defraudó a quienes esperábamos ser comunidad en el centro del quehacer estatal, esos y esas quienes con nuestros impuestos y nuestros ahorros previsionales, solventamos el sistema que ellos han administrado para beneficio propio. Durante mucho tiempo nos chantajearon con el mal menor, y yo no funciono bajo chantajes. Chile no funciona bajo chantajes./

