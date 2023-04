Ivonne Mangelsdorff, candidata a constituyente: “Si no apoyamos a carabineros no saldremos de esta crisis de seguridad”

Con la certeza y convicción que la caracteriza, Ivonne Mangelsdorff, candidata a Consejera Constitucional, señala, “que nuestro país no saldrá de la crisis de seguridad, si no somos capaces de entregar un respaldo contundente a Carabineros de Chile, basado en acciones políticas y normas claras desde el Palacio de la Moneda y el Congreso Nacional. La crisis social del 2019, no puede perseguir como un estigma a la institución”.