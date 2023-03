Día de la Astronomía en Coya

Agradecidos quedaron las y los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Bellavista de Coya, ubicado en la precordillera de la comuna de Machalí, luego de la actividad de difusión científica en el marco del Día de la Astronomía 2023.

En la visita se presentó la charla “Un Viaje por el Universo”, dictada por la asesora científica de PAR Explora O´Higgins, astrónoma Romina Ahumada, quien relató algunos aspectos de nuestra galaxia a las y los estudiantes de tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo básico, más el primero medio.

Posteriormente, las y los alumnos pudieron conocer más de los seis descubrimientos astronómicos más importantes realizados desde Chile: supernovas, agujeros negros, exoplanetas, formación de planetas, el azúcar como molécula primordial para la vida y Tritón (una de las lunas de Neptuno), todo a través de la realidad virtual, como parte de la muestra astronómica interactiva “Un Viaje desde Chile al Universo”.

“Parte importante de la difusión de ciencias que realizamos, es poder llevar los conocimientos a los sectores más alejados, como en este caso Coya. Nos vamos contentas porque las y los estudiantes se mostraron muy interesados con la charla y la realidad virtual. Esperamos que tomen las herramientas que les entregamos para que aprovechen sus cielos privilegiados para ver el Universo”, indicó la asesora científica, la astrónoma Romina Ahumada.

Cielos privilegiados

Coya es un pueblo ubicado a cerca 900 metros sobre el nivel del mar, en medio de la precordillera de la comuna de Machalí. Debido a su localización, con muy baja contaminación lumínica, es un lugar privilegiado para la observación de las estrellas.

“Todas las actividades educativas que incentiven los aprendizajes educativos de los niños, son bienvenidas, sobre todo en esta área de la astronomía, que la vemos tan distante, pero está siempre ahí. Las puertas del colegio están abiertas para desarrollar estas oportunidades de aprendizajes. No vivo en Coya, pero cuando salgo tarde me llama la atención lo despejado del cielo nocturno”, comentó el director del Colegio Bellavista, Rodrigo Arredondo.

Por su parte, la educadora de prekínder, Giovanna Guajardo, agregó que “estuvimos en PIPE, conocimos a las monitoras y profesoras que me parecieron súper buenas. Entramos a la Comunidad de Ciencias junto educadoras de Machalí, Requínoa, Rancagua, ahí conocimos esta charla y hablamos para traerla a Coya, un lugar muy alejado. Agradecemos la oportunidad porque le abrió el mundo a los niños y niñas, y ojalá pudiéramos hacer más cosas de astronomía, para aprovechar nuestros cielos y entorno”.

Uno de los alumnos presentes fue Karim Vera, estudiante de octavo básico, quien comentó que “me pareció una muy buena charla porque había cosas que no sabía mucho, y otras sí las había visto. Veo muchos programas de televisión sobre astronomía y he leído harto, sobre todo de agujeros negros. Me gusta mucho la astronomía, conocer sus teorías, saber todo, la muerte de las estrellas, como Beteljeuce, que se está achicando y apagando”.

“Me pareció muy bonita la exposición de la astrónoma, pero me dio un poquito de miedo porque pensé que el sol se va a apagar luego, lo bueno es que nos explicó que queda mucho para ello. Me gustó la charla y me gustaría hacer más cosas de ciencia, cosas divertidas con mis compañeros”, finalizó la pequeña María José Romero de tercero básico.