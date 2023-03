Apoderados se manifestaron en Colegio Isabel La Católica contra SLEP Colchagua

El 20 de diciembre pasado el centro de padres del colegio Isabel La Católica de San Fernando, presentó formalmente una carta al director del SLEP Colchagua Leonardo Fuentes dándole a conocer las problemáticas que el establecimiento presentaba en pos del inicio del año escolar 2023, al no obtener respuesta de las autoridades, hoy viernes aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana, un grupo de apoderados se congregó en el frontis del colegio entre las intersecciones de Avenida Manuel Rodríguez con Chacabuco en modo de protesta por la preocupación del estado del recinto.

Diario Sexta Región conversó con la presidenta del centro de padres Katherine Becerra, quien dio a conocer los motivos que han generado esta protesta en contra de la dirección provincial de educación: “El motivo de esta manifestación, es que hemos solicitado en reiteradas veces, y la última fue con una carta formal el pasado 20 de diciembre al SLEP, al director Leonardo Fuentes, el mejoramiento del recinto. Estamos con salas sin pintar, aulas con hongos, salas con orificios desde hace más de tres años, ya sabemos que este problema viene de antes, el comedor de nuestro establecimiento se llueve y los baños están en pésimas condiciones, sin pestillo, sin puertas, se tapaban y no podían utilizarse. Y lo otro que también tenemos el problema que esto se ocasiona, en primera instancia con el SLEP Colchagua, el director en el mes de diciembre de 2020, solicitó una lista de materiales para el ingreso a clases 2021, estábamos en plena pandemia y el SLEP en ese momento, en marzo solamente mando cinco litros de amonio cuaternario. En el cual nosotros tuvimos que comprar todos los dispensadores de alcohol gel, los papeleros, los escobillones, todo tipo de útiles de aseo porque no había nada en nuestro establecimiento.

“Tuvimos que concurrir al concejal Carlos Guzmán y al diputado Félix Bugueño, en el cual ellos realizaron gestiones, pudimos llegar al congreso con este tema y el martes tuvimos la visita de la seremi de educación Carola Medina y el día antes de ayer de Juan Lorca, quien venía desde Santiago, para ver si hay una pronta solución a esas mejoras, que es en el fondo es lo que pedimos, un lugar digno para que nuestros hijos estén en clases, acá están siete horas y media, y no se dan las condiciones”.

“El espacio de la pre-básica está inutilizable, incluso este año tiene que mantenerse cerrado, porque los niños no pueden estar ahí. Y lo más importante es, que era nuestra sala sensorial, con el equipamiento porque nuestro colegio en total son 647 alumnos, en los cuales 160 son de integración, y ellos no tienen su espacio. El 20 de diciembre dejamos una carta al director del SLEP, el cual ni siquiera leyó y no tuvimos ningún tipo de respuesta”. Argumentó la presidenta.

Cabe señalar que, los organizadores de esta reunión se mostraron conformes con la protesta, ya que de los 647 alumnos del establecimiento, solo llegaron 18, de los cuales todos eran nuevos.

Los miembros del centro de padres comentaron que en caso de no llegar a una solución concreta durante el primer semestre, tomarán medidas más masivas, juntándose con padres de otros establecimientos.

Mientras tanto, subdirector de la unidad de apoyo técnico pedagógico del SLEP Colchagua Héctor Saravia, dio a conocer su punto de vista acerca de esta situación: “Los padres tienen todo el derecho del mundo a manifestarse cuando uno cree que las cosas no se han solucionado, nosotros desde que asumimos desde hace dos años atrás nos hemos preocupado del colegio y así lo puede ver la comunidad. Tenemos una fuerte inversión en varios colegios de la comuna y el colegio Isabel La Católica no es la excepción, durante el año 2022, se invirtieron nueve millones, trescientos cincuenta mil pesos y este año ya se han invertido aproximadamente ocho millones de pesos, ahora la situación que vieron las autoridades, es que todas esas reparaciones que nos habían solicitado, fueron subsanadas.” Señaló.