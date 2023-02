Hospital Chimbarongo unifica SOME de todos los sectores

Con el objetivo de mejorar la atención de los usuarios y crear la unidad de interconsulta GES y no GES, el Hospital de Chimbarongo ha decidido unificar los Servicios de Orientación Médico Estadístico (SOME), de los tres sectores en un único sector de atención, desde el lunes 13 de febrero. Al respecto, la jefa de SOME, Magaly Huerta, indicó que de esta forma se espera dar cumplimiento al objetivo de esta área, como es “que los usuarios tengan un expedito y oportuno proceso de admisión, facilitando la realización de los trámites asistenciales y administrativos".

Por ello, los SOME de los sectores Azul y Verde se trasladarán a donde se encuentra actualmente la oficina de la jefatura del servicio, en el sector Amarillo y allí se habilitarán las ventanillas para cada sector “lo cual brindará una atención de público más eficiente, al tener a todo el recurso humano centralizado, permitiendo dar uso a la sala de espera del sector amarillo que se encuentra en el ingreso principal y al elector de números que allí existe, gestionando de mejor forma el acceso de los pacientes”.

Además, la directora (s) del Hospital de Chimbarongo, doctora María José Ossandón, destacó que al centralizar el recurso humano en un área, se podrá retomar el control de signos vitales previo a la consulta médica “lo cual nos permitirá aumentar el número de horas disponibles para atención de pacientes y descongestionar las salas de espera de los sectores verde y azul, permitiendo un mejor tránsito de los usuarios y despejando las vías de evacuación”.

Magaly Huerta precisó además que, en un futuro próximo, se espera contar con un tótem de atención en la sala de espera “que permitirá realizar una selección de pacientes que concurren a la toma de sus exámenes de laboratorio” y crear “la Unidad GES y NO GES del hospital, que actualmente no se encuentra constituida, lo que permitirá dar soporte a la digitación y monitoreo de todas las prestaciones GES y NO GES, además de las interconsultas a otros establecimientos”.

Finalmente, informó que los teléfonos para la solicitud de horas médicas son 800500610 y 722337133 para el sector AZUL y 800123527 - 722338661 para el sector VERDE, en horario de 8:15 a 9:15 para horas de morbilidad (consultas médicas del día) y de 9:15 a 10:45 para otro tipo de consultas. En tanto, el teléfono para consultas OIRS es el 722338664.