Municipalidad de San Fernando reconoció trayectoria y el perfeccionamiento de sus docentes

Con reconocimientos a la trayectoria y al profesionalismo, la Administración Municipal que encabeza el alcalde Luis Berwart, junto al Concejo y la CORMUSAF, conmemoraron este lunes 16 de octubre el Día del Profesor, en una ceremonia realizada en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural y que estuvo cargada de emoción y alegría por parte de los docentes que asistieron.

En esta oportunidad, el primer grupo de profesores destacados eran aquellos que cumplían 25 años de servicio, entregando prácticamente su vida a la educación. En ese sentido, fueron reconocidos los docentes Francisco Díaz Lohr (escuela Isabel La Católica), Rosa Santibáñez Montero (liceo Eduardo Charme) y Ernestina Riquelme Villalobos (escuela San José de Los Lingues).

Junto con lo anterior, también se reconoció el perfeccionamiento y las ansias de entregar a sus alumnos las herramientas necesarias para potenciar sus habilidades. Estos han sido evaluados con los más altos niveles de desempeño que puede lograr un educador, que es estar encasillado como "Experto Dos". Aquí destacaron Amalia Navarro Mella (escuela Sergio Verdugo Herrera), Ricardo Ramírez Pinto (Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos) y Misael Canales Cerda (liceo Eduardo Charme).

"Nuestro Alcalde Luis Berwart y el Concejo Municipal, quisieron hacer un reconocimiento a los profesores que se desempeñan en el sistema educativo municipal, especialmente a los que cumplieron 25 años de servicio y a quienes se han perfeccionado, destacando esta linda labor, abnegada y muchas veces ingrata", recalcó Luis Maturana, Jefe de Gabinete que asistió a la ceremonia en representación del edil.

Por otro lado, el Secretario General (I) de la Corporación Municipal de San Fernando (CORMUSAF), Claudio Herrera, expresó que "Es muy grato para nosotros poder haber efectuado estos reconocimientos en dos ámbitos que son muy importantes. Nos llena de satisfacción el compartir con estos profesionales que pertenecen al sistema de educación público, por lo que debemos instarlos a que sigan trabajando de la misma forma".

Rosa Santibáñez Montero, una de las docentes que fue reconocida por su trayectoria, se sintió muy emocionada por la distinción y manifestó que "Se me vinieron muchos recuerdos de mis inicios, de lo que he desarrollado todos estos años y qué cantidad de alumnos han pasado por las aulas, donde hice clases. Me acordé también de todos mis profesores, yo estuve interna muchos años y obviamente de mi familia que ha estado ahí apoyándome en todo momento".

En tanto, Misael Canales Cerda, uno de los tres profesores que han conseguido los más altos niveles de desempeño, aseguró que "Este reconocimiento me compromete mucho más, porque implica seguir estudiando más todavía. El hecho de haber alcanzado el techo del encasillamiento, no significa que todo termina ahí, los desafíos son a diario, con nuevos alumnos y para ello hay que prepararse"./

