Rancagua: Inauguran nuevas dependencias en centros de notificaciones judiciales

En la inauguración, realizada en las instalaciones modernas y de alto estándar participaron ministros y ministras, fiscales judiciales, abogados integrantes y personal administrativo de la Corte de Apelaciones de Rancagua. También fueron invitados los representantes regionales de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Servicio Mejor Niñez, Programa Mi abogado y de la nueva línea de representación jurídica especializada “La Niñez y adolescencia se defienden”.

El Centro Integrado de Notificaciones Judiciales comenzó su funcionamiento en la región en 2019, siendo su labor la de notificar a los intervinientes en las causas tramitadas ante los Juzgados de Familia, de Garantía, de Letras del Trabajo y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, todos de la comuna de Rancagua y Graneros.

En tanto, el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección se estableció en la región en 2017, en el marco de los modelos centralizados que el Poder Judicial creó para supervigilar el cumplimiento de las medidas de protección decretadas por los juzgados con competencia en materia de Familia en los casos de vulneraciones que afectaban los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Me ha parecido un tremendo trabajo el que realizan estos centros y le atribuyo una enorme importancia. El cumplimiento de las resoluciones judiciales es fundamental para asegurar un acceso a la justicia, no sacamos nada con dictar resoluciones si la gente no llega a conocerlas. En especial en materia de niños, niñas y adolescentes, dado que se debe velar que se cumplan en un tiempo adecuado es fundamental. No tengo más que felicitar a la jurisdicción por la iniciativa y estas lindas dependencias que permiten una calidad de trabajo mucho mejor”, indicó la ministra del máximo tribunal, Andrea Muñoz.

El presidente del tribunal de alzada, Miguel Ángel Santibáñez, manifestó que “es un momento muy importante para nosotros, porque se trata de dos centros que cumplen funciones absolutamente relevantes para la jurisdicción. Uno de ellos permite la notificación de actuaciones y resoluciones judiciales, que permiten hacer avanzar el proceso. El otro está cargo de controlar que las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes se cumplan y, de esa manera, precaver alguna vulneración de sus derechos. Estamos muy contentos de inaugurar estas instalaciones de alto estándar”.