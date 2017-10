Exitoso “Encuentro de Salud Mental y Participación” en comuna de Navidad

Por cuarta vez, el Hospital de Litueche llevó a cabo el Encuentro de Salud Mental y Participación, un espacio de encuentro y de intercambio de experiencia que permite a las usuarias de los diferentes grupos de autoayuda de Litueche, Marchigüe y Peumo a mejorar su salud mental.

Héctor Contreras, médico y director (s) del Hospital de Litueche, señala que “fue una jornada bastante especial, porque se trata de integrar y fomentar la participación activa de nuestros pacientes en rehabilitación y las que están en pre alta. El alta médica no significa simplemente dejar el tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, sino que implica que se siembre una semilla de reinserción social, de fortalecimiento del autoconcepto, de la autovaloración, y en ese aspecto es fundamental generar redes de apoyo para las pacientes”.

Iván Mena, encargado de Participación del Hospital de Litueche, agrega que este espacio “colabora bastante (en la salud mental de las usuarias) porque este también es un espacio de intercambio de experiencia donde tenemos personas que pueden estar recién tratando su depresión o su problema de salud mental y personas que ya fueron capaces de superar esos episodios. Entonces desde la misma vivencia, van comparando y aquellos que están bien son capaces de transmitir eso. Y lo otro es que uno va viendo distintas realidades y distintos casos, entonces también surge un componente que es comparativo. Entonces en el sentido de decir - como si ella tiene tanto o muchos más problemas fue capaz de salir y yo no– y eso también motiva a que ellas mismas se vayan superando”.

Mena agrega que el éxito del encuentro se puede reflejar en el número de participantes. “Cuando recién comenzamos seríamos aproximadamente unas 16 personas en el encuentro y este año fuimos 81. Entonces eso también indica que desde su génesis hasta ahora las mismas integrantes han ido comentando cómo es, convidando a las demás y así se ha ido multiplicando”.

Mónica Chavéz, presidenta de la Agrupación de Salud Mental Leonel Vásquez de Peumo, agrega: “me parece que estos encuentros son fundamentales para el crecimiento de las organizaciones. Retrocedo al primer encuentro y la verdad es que éramos muy pocas y ahora es enorme la cantidad de personas. Y lo que me da más gusto ver es que ya no veo caras tristes, o sea veo puras caras contentas, y eso me demuestra que estos encuentros son fundamentales para el crecimiento de las personas”.

Consejos de Desarrollo

Sobre Participación, Iván Mena explica que actualmente están avanzando en la búsqueda de recurso para los consejos de desarrollo de los hospitales. “El consejo de desarrollo es la voz de la comunidad. Entonces contar con personas que puedan reunirse al menos una vez al mes con el director y también ser parte del Comité de Gestión de Reclamos, es sumamente importante porque ahí se escuchan a los representantes de la comunidad para también buscar soluciones en común”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.