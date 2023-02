Cabañas Piedra Grande de Pichilemu reconocidas con galardón Más Valor Turístico

En el contexto de un conversatorio, se realizó la entrega del galardón regional de la séptima versión del concurso Más Valor Turístico, iniciativa del Servicio Nacional de Turismo que busca distinguir a productos turísticos innovadores de todo el país, diseñados de acuerdo con las tendencias de los nuevos consumidores y que aporten una experiencia turística que le entregue más valor al mercado turístico con prácticas inclusivas. Las Cabañas Piedra Grande, ubicadas en la localidad de Cáhuil, comuna de Pichilemu, destacan por contar con una cabaña universal que está totalmente adaptada para personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad. Permitiendo el acceso en silla de ruedas y el personal está capacitado en turismo accesible, contando con profesionales de la salud y del turismo dentro del equipo.

“Para nosotros es un orgullo y un honor recibir este reconocimiento de parte de Sernatur, porque el Servicio Nacional de Turismo es un aliado nuestro, nos apoyamos mucho en este organismo. Y en consecuencia de seguir innovando, y acercando el turismo a todos, asumimos un compromiso con el turismo inclusivo y por lo mismo, pensamos seguir sumando accesibilidad en Cabañas Piedra Grande, a futuro; lo primero será montar una pasarela que permita el acceso a sillas de ruedas directamente hasta la cabaña y además sumar otra cabaña con accesibilidad universal, una idea que tenemos a mediano plazo”, indicó, Sebastián Arenas Carvajal, administrador de Cabañas Piedra Grande.

Por otra parte, Natalia Berríos, directora regional (s) señaló que “felicitamos a Cabañas Piedra Grande por el compromiso que han asumido con los visitantes, entregando un buen servicio. Desde Sernatur buscamos en esta oportunidad otorgar la distinción a una iniciativa que represente este espíritu, que aporten a la diversificación de experiencias turísticas con la incorporación de innovaciones, en este caso con enfoque inclusivo. Invitamos a la industria turística de nuestra región a incorporar buenas prácticas inclusivas para que todas las personas puedan disfrutar de los beneficios del turismo”.

El turismo debe ser para todos y todas. Con ese foco es que Sernatur organizó el concurso Más Valor Turístico y que en esta oportunidad sumó el componente de accesibilidad. “Sólo felicitar a quiénes son los gestores de este turismo inclusivo, porque una las responsabilidades que tenemos desde el Estado, es romper barreras que van limitando a muchas personas y no les permiten acceder libremente a mucho espacio y cuando uno visualiza esa temática, obviamente, no solamente tenemos que vislumbrar el espacio público sino que también el privado como son los alojamientos, donde muchas personas no pueden disfrutar de cierta bondades de la naturaleza producto de que no tienen donde eventualmente quedarse o acceder libremente a las distintas espacios de una casa, en este caso una cabaña. Por lo mismo es muy relevante reconocer a quienes han tomado esta visión esta mirada inclusiva empezar a desarrollar un turismo absolutamente sustentable armonioso”. Manifestó, Cristián Pozo, alcalde de Pichilemu.

Asimismo, Carlos Cisterna, delegado presidencial provincial de Cardenal Caro, puntualizó que “este reconocimiento releva todo lo que tiene relación con la accesibilidad, o sea, que el turismo ya no es sólo para unas pocas personas. Como relevamos en este caso el acceso universal y como damos importancia a este todo que conformamos la sociedad, que somos todas las personas, en ese sentido decir que estos son motivos de orgullo, poder haber estado presente en este reconocimiento y que Sernatur enfoque los méritos a aquellas personas que van en el camino correcto a la inclusión y abriendo así el turismo a todas las personas”.

Cabañas Piedra Grande está certificada con Sello de Calidad Turística (Q) y Sello de Sustentabilidad (S), y busca poner en valor la vida y riqueza del campo y el mar. Trabajan de manera directa con otros oferentes de servicios turísticos para lograr que los visitantes conozcan lo que Pichilemu rural tiene para ofrecer. Se encargan de comunicar atractivos turísticos, negocios, artesanos, agricultores, emprendedores de Cáhuil y sus alrededores, por lo cual además se reconoce su aporte al desarrollo del turismo local, con un enfoque en la hospitalidad, calidad y sustentabilidad de su servicio, incorporando en su trabajo diario el turismo para todas las personas.

Para conocer más sobre Cabañas Piedra Grande, visita su sitio web https://www.piedragrande.cl/ y sus redes sociales Instagram: @piedragrande.cahuil y Facebook: Cabañas Piedra Grande. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y celular +569 84677719 o +569 77440420.