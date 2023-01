Unidad de Oftalmología del Hospital San Fernando adquiere moderno equipo de biometría para exámenes de cataratas

Yasna Cornejo Parraguez, tecnóloga médica de la Unidad de Oftalmología, es una de las profesionales del área que se capacitó en el uso de este nuevo y vanguardista equipo, “tiene la posibilidad de hacer una serie de exámenes que se complementan entre sí, donde no solamente podemos ver la biometría de la patología de cataratas que se le realiza a los pacientes antes de su intervención quirúrgica, sino que además podemos desarrollar exámenes a pacientes de glaucoma que anteriormente se solicitaban por el sistema privado”.

La profesional agregó que “nosotros tenemos un biómetro, pero es manual no digital, ya que se usa ultrasonido, suero y jeringa en el paciente que debe estar acostado, incluso con anestesia. Con este nuevo equipo, el proceso será más rápido y con resultados más eficaces. No obstante, el equipo antiguo no lo dejaremos de usar, porque sirve para pacientes con cataratas más densas; pero si era muy importante actualizar el equipamiento en la unidad”.

Para obtener el equipo, “se hizo la solicitud de bienes con el apoyo del Servicio de Pabellón, y cuando llegó el equipo, nos dimos cuenta que no solamente se podía hacer biometría, sino que además se podía hacer topografía que es un estudio acabado de la córnea y un estudio de cámara anterior o de ángulo que nos servirá para los pacientes que padecen glaucoma. Los tiempos han cambiado, antiguamente se hacían pocos exámenes para saber la evolución y tratamiento de este tipo de enfermedades y uno de estos exámenes es la paquimetría cuyo equipo no lo tenía nuestro hospital y se debía recurrir al extrasistema, lo que significaba un costo extra al paciente. Esta paquimetría viene incluida en el nuevo equipo, lo que sin duda será de gran ayuda para nuestro policlínico”.

Respecto si existe alguna proyección sobre el uso de este nuevo implemento, Yasna Cornejo manifestó que “todos los pacientes de glaucoma se realizan un examen de toma de presión que se hace tres veces al día, donde Camila Méndez, tecnóloga médica de la unidad se dedica a eso y por día realiza unos 15 exámenes, por lo tanto, tenemos una proyección de una alta cantidad de prestaciones a desarrollar más las biometrías que dependen de los pacientes de cataratas que sabemos es una patología que se da en personas mayores principalmente. Hoy, con este equipo, podremos tener un resultado más rápido en un proceso que no es tan invasivo, complementado además con el estudio de la córnea que nos dará un valor más exacto del lente que se le utilizará, será un beneficio tanto para el paciente como para nosotros como profesionales de oftalmología”.

Finalmente, la llegada de este biómetro “nos genera mayor entusiasmo en atender a nuestros pacientes. Necesitábamos renovar nuestros equipos, ya que hoy no es tan solo en que el diagnostico sea correcto, sino que el seguimiento, tratamiento y control de las patologías sean las correctas. Tener este equipo es un orgullo para nosotros y una felicidad de poder aprender a hacer un examen distinto, ya que tuvimos que capacitarnos en esto; como tecnólogos médicos, sentimos que estamos a la vanguardia con las nuevas tecnologías en el área de la oftalmología”.

María José De Witt Troncoso, directora de Hospital San Fernando, se mostró contenta con la llegada de este nuevo equipamiento para la unidad de Oftalmología, “en un trabajo mancomunado que hemos desarrollado en conjunto con el Servicio de Pabellón, quienes también incorporaron nuevos equipos para su unidad. Esto, solo reafirma nuestro rol como servidores públicos en otorgar la mejor tecnología para los pacientes, por tanto, agradecemos a todos quienes han aportado su grano de arena para conseguir estos importantes insumos. Un especial saludo a todos los funcionarios de Oftalmología, quienes han efectuado una labor impecable en estos años y que con este nuevo equipo, se verán beneficiados tanto en la atención al usuario como en su desarrollo profesional”.